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Аліменти на дитину 2019: нові розміри, штрафи та оподаткування в Україні

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Аліменти на дитину у 2019 році - фото 1
Аліменти на дитину у 2019 році

За законом батьки повинні утримувати дитину до досягнення нею 18 років. Аліменти – кошти, які виплачує один із батьків для дитини. Тобто, ці кошти є власністю дитини. Батьки або опікуни повинні витрачати їх на користь дитини. Читайте далі деталі щодо аліментів на дитину у 2019 році.

Законодавством передбачено, що платити батьки повинні до повноліття, але якщо дитина навчається, то батьки зобов’язані підтримувати її до 23-річчя.

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Аліменти на дитину можуть сплачуватися у двох варіантах. Враховуючи те, що протягом 2019 року змінюється кілька разів прожитковий мінімум, то і сума аліментів збільшується.

Від 1 грудня 2019 року буде ще одна хвиля збільшення прожиткового мінімуму та аліментів.

Перший варіант – у фіксованій грошовій формі, але в такому разі береться до уваги індексація.

За цим варіантом від 1 липня 2019 року прожитковий мінімум для дітей віком до 6 років становить 1699 гривень, для дітей віком від 6 до 18 років – 2118 гривень, для дітей від 18 до 23 років – 2004 гривні.

Другий варіант – сума вираховується із заробітної плати одного з батьків. Тоді держава встановлює мінімальну та максимальну суму аліментів. Перша становить 50% від прожиткового мінімуму, визначеного для дітей відповідної вікової категорії. Максимальна – 10 прожиткових мінімумів.

За другим варіантом аліменти такі:

  • для дітей віком до 6 років мінімум 849,5 грн. (50% від прожиткового мінімуму), максимум – 16990 грн.
  • для дітей віком від 6 до 18 років мінімум – 1059 грн, максимум – 21180 грн.
  • для дітей віком від 18 до 23 років мінімум 1002 грн, максимум – 20036 грн.
Аліменти на дитину 2019: нові розміри, штрафи та оподаткування в Україні - фото 338998

Штрафи за несплату аліментів у 2019 році

Якщо ви протермінує строки, то доведеться сплати пеню за кожен день прострочення. Це становить 1% за кожен день прострочення до дня погашення заборгованості чи дня прийняття судом рішення про стягнення. Проте не більше 100% суми заборгованості.

Якщо ви не сплачуєте аліменти понад рік, то накладаються штрафи:

  • За 1 рік – 20 %
  • За 2 роки – 30 %
  • Понад 3 роки – 50%

Якщо не сплачувати аліменти протягом 6 місяців й 3 місяці, якщо дитина інвалід або тяжко хвора, то боржник потрапляє до спеціального реєстру. Це означає, що його позбавляють деяких прав:

  • Не можна виїжджати за кордон.
  • Не можна керувати автомобілем.
  • Не можна використовувати зброю.
  • Не можна перереєстровувати та знімати з обліку транспортний засіб з метою його відчуження.
  • Не можна нотаріального укладати будь-які угоди, які спрямовані на відчуження майна.
  • Не можна, як засновнику юридичної особи, продати чи іншим способом відчужити свою частку в статутному капіталі.
Аліменти на дитину 2019: нові розміри, штрафи та оподаткування в Україні - фото 338997

Оподаткування аліментів у 2019 році

Аліменти НЕ обкладають податками ПДФО чи військовим збором.

Раніше оподатковувалися аліменти від батька чи матері, які не є жителями України. Тепер згідно з законом № 2477 й оновленим пп. 165.1.14 ПКУ будь-які аліменти не оподатковуються незалежно від їх розміру. Тобто аліменти від нерезидентів країни тепер не оподатковуються.

До теми: Коли парламентські вибори в Україні 2019: дата дострокових виборів до ВР

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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