Коли парламентські вибори в Україні 2019: дата дострокових виборів до ВР

коли українці голосуватимуть на дострокових виборах до ВР

Вибори до Верховної Ради України мали відбутися через шість місяців після обрання кандидата на посаду президента країни, проте чинна влада ініціює дострокові вибори, які відбудуться раніше. Дізнайтеся, коли українці голосуватимуть на парламентських виборах.

20 травня Володимир Зеленський оголосив про розпуск ВР 8 скликання, тому українці будуть голосувати раніше. Вибори до Верховної ради України будуть не 27 жовтня, як мало бути, а 21 липня. Позачергові вибори відбудуться менш, ніж за місяць.

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В обов'язки депутатів ВР входить контроль та впровадження економічної, фінансової, податкової та митної політики. Нардепи встановлюють тарифи ЖКГ, покращують прибуток та якість життя. Парламентарії забезпечують соціальний захист громадян.

Українці обиратимуть новий склад Верховної Ради – 9 скликання Парламенту. Вибори відбудуться за пропорційно-мажоритарною системою. Така система передбачає, що 225 депутатів потраплять до ВР від партій, які наберуть понад 5% у багатомандатному виборчому окрузі. Інших 225 депутатів оберуть за мажоритарною системою відносної більшості в одномандатних округах.

Загальна кількість народних депутатів у ВР становить 450 осіб. Коаліція у Верховній Раді формується на основі узгодження політичних позицій впродовж місяця з дня першого засідання парламенту після виборів. Мета такого об'єднання – ефективне спільне голосування. Для формування більшості потрібно мінімум 226 парламентарів.

Список партій, які йдуть на Парламентські вибори 2019

"Опозиційний блок" "Сила і честь" Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" "Патріот" "Сила людей" "Опозиційна платформа – За життя" "Партія зелених України" "Всеукраїнське об'єднання "Факел" "Об'єднання "Самопоміч" "Європейська Солідарність" "Українська стратегія Гройсмана" "Громадянська позиція" "Соціальна справедливість" "Слуга народу" ​"Сила права" "Радикальна партія Олега Ляшка" "Партія Шарія" "Голос" "Незалежність" Аграрна партія України Всеукраїнське об'єднання "Свобода" "Рух Нових Сил"

Згідно з соціологічними опитуваннями, такі 5 партій пройдуть у ВР:

"Слуга народу"

"Опозиційна платформа – За життя"

"Європейська солідарність"

"Голос"

"Батьківщина"

Календар Парламентських виборів 2019

25 червня – закінчення реєстрації кандидатів ЦВК

– закінчення реєстрації кандидатів ЦВК 26 червня – жеребкування, яке визначає номер партій у бюлетені

– жеребкування, яке визначає номер партій у бюлетені 5 липня – створені дільничі виборчі комісії

– створені дільничі виборчі комісії до 8 липня – партії та кандидати можуть знятися з перегонів

– партії та кандидати можуть знятися з перегонів 15 липня – останній день зміни місця голосування

– останній день зміни місця голосування 18 липня – останній день оприлюднення політичних рейтингів

– останній день оприлюднення політичних рейтингів 20 липня – День тиші

– День тиші 21 липня з 8:00 до 20:00 – день виборів

– день виборів до 5 серпня – ЦВК має встановити результати виборів

– ЦВК має встановити результати виборів до 9 вересня – перше засідання новообраної ВР

До теми: Виборчий бюлетень 2019: у якому порядку будуть розташовані партії