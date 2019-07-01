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Українцям підвищили пенсії з 1 липня 2019: кому і на скільки
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Прем'єр Володимир Гройсман заявив, що деякі пенсіонери отримають підвищення пенсій. Читайте далі та дізнайтеся, які категорії українців підпадають під таке підвищення.
Мінімальна пенсія зросте до 1564 гривень, а максимальна – до 15 640 гривень. За даними Пенсійного фонду, це підвищення торкнеться близько 600 тис. осіб.
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Ветеранам праці, які мали невелику зарплату й отримують мінімальну пенсію або трохи більше мінімальної, платитимуть за стаж не менше 2000 грн.
Мінімальні пенсії зростуть на 67 грн – з 1 497 до 1564 грн.
Чоловіки-пенсіонери, які мають понад 35 років стажу, і жінки-пенсіонерки зі стажем понад 30 років. Це за умови, що зараз їх пенсія менш як 2000 грн.
З 2018 року пенсіонери віком 65 років й старше отримують пенсію не менше 40% мінімальної зарплати – 1669 грн. При наявності наднормативного стажу понад 35/30 років, ця категорія пенсіонерів теж отримуватимуть не менше 2000 грн.
Ветеранам праці з пенсіями понад 2000 грн отримають мінімальну надбавку. Їм лише збільшать доплату за кожен понаднормовий рік. Якщо мінімальна пенсія зросте на 67 грн, то за кожен рік понаднормового стажу доплатять більше на 67 копійок – замість 14,97 грн, як було раніше, буде 15,64 грн.
Наступне підвищення прожиткового мінімуму заплановане на 1 грудня 2019 року.
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