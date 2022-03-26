Агресія та ненависть у соцмережах: як реагувати, щоб не здуріти

Минув місяць від початку вторгнення російських окупантів, тож більшість українців весь цей час все ще у стані гострого стресу. У такий період агресія та хейт у мережі сягає таких вершин, що може лише нашкодити. Як реагувати на ненависть в інтернеті – читайте далі.

Жорстокий і відвертий напад Росії на Україну призвів до того, що більшість нашого населення все ще в стані гострого стресу, який триває вже понад 4 тижні. Такому самопочуттю притаманне бінарне або чорно-біле мислення, коли все хочеться розділити на хороше та погане. І саме воно є неймовірно сприятливим для прояву агресії, пояснює психологиня Анна Андрєєва у телеграм-каналі Психологічна Підтримка.

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Крім того, з початку війни кожен проживає цілий калейдоскоп почуттів. Це і страх за своє життя або життя близьких людей, і злість на окупантів, і розпач від усвідомлення власного безсилля, і туга за нереалізованими планами, і втома від постійного напруження, – зазначає вона.

Чим довші та інтенсивніші такі почуття, тим важче їх проживати. В іншому ж випадку вони переходять у роздратування, докори, сарказм та агресію. А в мережі не потрібно зайвих зусиль, щоб вилити все найгірше навіть несвідомо. Але ненависть в інтернеті може зіпсувати не тільки настрій, а й життя.

Як реагувати на агресію та хейт в мережі:

1. Ігнорувати. Будь-яка відповідь на агресію – є своєрідним вступом в гру, в якій насправді нема переможців. Кожен учасних отримає розчарування та злість, а не радість. Тому найкраще не починати грати у психологічні ігри.

2. Уточнювати. Якщо уникнути дискусії та контакту не вдається, то краще уточнити, що ж співрозмовник насправді має на увазі. Інколи люди сприймають інформацію інакше, ніж її подали. І нестабільний психологічний стан лише підсилює такий ефект.

3. Блокувати хейтерів. Якщо попередні варіанти не видаються дієвими, то настав час захистити власні кордони. Приміром, заблокувати всіх тих, від чиєї агресії ви страждаєте.

Це нормально. Універсальної рекомендації немає. Який із запропонованих способів реагування на хейт є найбільш прийнятним для вас – вирішуєте саме ви, виходячи з конкретних обставин. Головне, зберігайте власний спокій!, – наголошує психологиня

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