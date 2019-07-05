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7 простих порад, як зробити кожен ранок хорошим

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Як зробити кожен ранок добрим - фото 1
Як зробити кожен ранок добрим

Будь-який день може принести чимало приємних моментів, якщо його правильно розпочати. Не знаєте, як зробити ранок добрим? Підготували прості поради, які справді можуть змінити життя.

Науковці з Університету Глазго пояснили, як вранці почуватися добре. Для цього потрібно дотримуватись простих звичок, які не забирають багато часу та не викликають ще більший стрес.

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  • Режим. Медики пояснюють, що звичка прокидатися та лягати спати в один і той же час допомагає знизити ризики депресії та позитивно впливає на стан здоров'я.
  • Час для себе. Навіть найсоціальнішим людям необхідно побути наодинці з собою, адже це допомагає нервовій системі.
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  • Прощання з кавою. Ранковий ритуал чималої кількості людей насправді лише змушує виробляти організму більше кортизолу, який називають гормоном стресу. Якщо ж ви дуже любите каву, то краще пити її не одразу, а через 2 години після пробудження.
  • Вставати в один і той же час. За словами вчених, люди, які встають в один час вранці, менш схильні до ризику депресії і в цілому відрізняються кращим станом організму.
  • Проявіть свій талант. Науковці виявили, що любов до співу в душі, справді доволі корисна. Це заняття сприяє вироблення речовин, які покращують настрій та зміцнюють імунітет.
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  • Похід на роботу. Якщо ви мешкаєте неподалік, то можна відмовитись від транспорту, або ж проходити певну частину дороги пішки. Цей лайфхак дозволить посилити прилив крові до мозку та підняти рівень працездатності.
  • Фізична активність. Не забувайте про погулянки у темпі, адже вони не лише дозволяють морально відпочити, а й сповільнюють старіння мозку.
  • Плани. Мало хто обожнює планувати свій день, однак саме ранкове обмірковування справ допомагає відчувати, що ви контролюєте ситуацію. Так підіймається самооцінка та настрій. Але це не означає, що ви маєте впадати у паніку та одразу опускати руки від думки про кількість завдань, адже це працює навпаки.

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Джерело: zdorovia.com.ua
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