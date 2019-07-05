7 простих порад, як зробити кожен ранок хорошим

Будь-який день може принести чимало приємних моментів, якщо його правильно розпочати. Не знаєте, як зробити ранок добрим? Підготували прості поради, які справді можуть змінити життя.

Науковці з Університету Глазго пояснили, як вранці почуватися добре. Для цього потрібно дотримуватись простих звичок, які не забирають багато часу та не викликають ще більший стрес.

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Режим . Медики пояснюють, що звичка прокидатися та лягати спати в один і той же час допомагає знизити ризики депресії та позитивно впливає на стан здоров'я.

. Медики пояснюють, що звичка прокидатися та лягати спати в один і той же час допомагає знизити ризики депресії та позитивно впливає на стан здоров'я. Час для себе. Навіть найсоціальнішим людям необхідно побути наодинці з собою, адже це допомагає нервовій системі.

Прощання з кавою. Ранковий ритуал чималої кількості людей насправді лише змушує виробляти організму більше кортизолу, який називають гормоном стресу. Якщо ж ви дуже любите каву, то краще пити її не одразу, а через 2 години після пробудження.

Ранковий ритуал чималої кількості людей насправді лише змушує виробляти організму більше кортизолу, який називають гормоном стресу. Якщо ж ви дуже любите каву, то краще пити її не одразу, а через 2 години після пробудження. Вставати в один і той же час. За словами вчених, люди, які встають в один час вранці, менш схильні до ризику депресії і в цілому відрізняються кращим станом організму.

За словами вчених, люди, які встають в один час вранці, менш схильні до ризику депресії і в цілому відрізняються кращим станом організму. Проявіть свій талант. Науковці виявили, що любов до співу в душі, справді доволі корисна. Це заняття сприяє вироблення речовин, які покращують настрій та зміцнюють імунітет.

Похід на робот у. Якщо ви мешкаєте неподалік, то можна відмовитись від транспорту, або ж проходити певну частину дороги пішки. Цей лайфхак дозволить посилити прилив крові до мозку та підняти рівень працездатності.

у. Якщо ви мешкаєте неподалік, то можна відмовитись від транспорту, або ж проходити певну частину дороги пішки. Цей лайфхак дозволить посилити прилив крові до мозку та підняти рівень працездатності. Фізична активність. Не забувайте про погулянки у темпі, адже вони не лише дозволяють морально відпочити, а й сповільнюють старіння мозку.

Не забувайте про погулянки у темпі, адже вони не лише дозволяють морально відпочити, а й сповільнюють старіння мозку. Плани. Мало хто обожнює планувати свій день, однак саме ранкове обмірковування справ допомагає відчувати, що ви контролюєте ситуацію. Так підіймається самооцінка та настрій. Але це не означає, що ви маєте впадати у паніку та одразу опускати руки від думки про кількість завдань, адже це працює навпаки.

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