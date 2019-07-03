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Як насправді життя біля моря впливає на здоров'я

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Як життя біля моря впливає на здоров'я - фото 1
Як життя біля моря впливає на здоров'я

Чимало людей мріє про те, щоб покинути місто хоча б на відпустку, а то й на все життя. І справді, ідея оселитись біля моря виглядає доволі заманливо, а як таке життя впливає на стан здоров'я - читайте далі.

Науковці з Китайського університету в Гонконзі вирішили визначити, чи справді життя біля моря позитивно впливає на самопочуття людей. Вони спостерігали за мешканцями Гонконгу, які живуть на узбережжі, а також за тими, хто оселився далеко від моря.

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Виявилось, що у тих, хто міг з вікна побачити всю красу пляжів, мали значно міцніше здоров'я, аніж в інших людей. Саме невелика відстань до моря зменшувала ризики розвитку депресію та загалом покращувала самопочуття.

Чому корисно жити біля моря - фото 337917
Чому корисно жити біля моря

Відзначається, що це перше дослідження такого плану, яке було проведено в Азії. До того ж, у ньому брали участь понад тисяча людей, які були у центрах з профілактики раку. Тому не дивно, що майже 80% осіб були віком від 50 років.

Науковці ж дійшли до висновку, що це ще один доказ того, як природа впливає на фізичний та моральний стан людей. А близькість до водойм здатна покращувати самопочуття у будь-якому віці. До того ж, вигляд моря заспокоює та дозволяє відновитись від стресу у мегаполісі.

Життя біля моря покращує самопочуття - фото 337918
Життя біля моря покращує самопочуття

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Джерело: zdorovia.com
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