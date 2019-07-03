Чому чоловікам обов'язково потрібно висипатись

Медики пояснили, чому брак нормального сну може бути дуже небезпечним для чоловіків. Навіть шість годин виявились надто малою кількістю часу для відновлення сил.

Дослідники з Університету Пенсильванії виявили, що безсоння здатне викликати чимало проблем зі здоров'ям чоловіків. Брак повноцінного сну не просто погіршує працездатність, а й збільшує ризики передчасної смерті.

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Це підтвердило 14-річне дослідження за участю близько 50 тисяч чоловіків, які періодично спали у лабораторних умовах та проходили медогляд. З'ясувалось, що чоловіки, у яких не було жодних проблем зі сном, за всі роки мали доволі низькі показники смертності, а саме 9,1%. Водночас, представники сильної статі, які страждали від безсоння та недосипу, перетнули позначку у 51,1%.

Чим недосип загрожує чоловікам

Науковці пояснюють такі моторошні цифри тим, що 6 годин сну у сучасному світі не можна називати нормою, адже вони не дозволяють повноцінно відновитись. Відтак, дорослим чоловікам необхідно виділяти на сон щонайменше 7-8 годин, щоб не опинитись у групі ризику.

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