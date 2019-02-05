7 правил безпечної їзди взимку, які має знати кожен водій

Зима в Україні – як примхлива жінка. Сьогодні -3°C, завтра -10°C, післязавтра взагалі 0°C. Щоб сніг із дощем або ж ожеледь із заметами не відбили бажання сідати за кермо – дотримуйся простих рекомендацій.

1. Не тільки "чайник", а й досвідчений водій не завжди уявляє, як далеко його автомобіль проїде в разі екстреного гальмування. Знайди пустий майданчик і перевір на ньому гальмівний шлях. Почни зі швидкості 30 км/год, і тебе вже злякають ці кілька зайвих метрів. А на швидкості 80-100 км/год ці метри будуть вже вимірюватися десятками.

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Щоправда, якщо дотримуватися такої дистанції в місті, всі будуть влазити перед тобою. Саме тому там взимку стільки аварій. Але на порожній зимовій дорозі за містом можна цілком підібрати собі безпечну швидкість, яка дозволить не вилетіти з траси на крутому повороті і встигнути об'їхати перешкоди.

Перевірте гальмівний шлях автівки

2. Якщо ти вирішив підвезти самотню дівчину, яка мерзне зимовим вечором на автобусній зупинці, гальмуй заздалегідь і дуже плавно. Інакше тебе або пронесе метрів на двісті далі, або ти взагалі "зачепиш" саму дівчину. Справа в тому, що зупинки громадського транспорту, перехрестя, виїзди з бічних проїздів та інші ділянки, де транспорт пригальмовує або рушає з місця, взимку стають потенційно небезпечними – нарватися на слизький лід там найімовірніше. Та й пішоходів там більше.

3. Особливу небезпеку взимку становлять віадуки і мости. Там на підйомах і спусках при легкому падінні температури лід утворюється в першу чергу навіть в суху і сонячну погоду. Особливо – в ранкові години. Іншою небезпекою є різні відвали снігу, які влаштовують дорожні служби. Коли колеса машини з одного боку їдуть по асфальту, а з іншого потрапляють на кашоподібну крижану рідину, ймовірність миттєвого занесення дуже висока.

Єдиним перевіреним засобом боротьби з цією небезпекою в такій ситуації може стати лише адекватно обраний швидкісний режим. Для перетину таких ось снігових брустверів найкраще заходити на них під кутом в 45 градусів, по черзі переїжджаючи бруствер усіма чотирма колесами таким чином, щоб тільки одне колесо опинялося в сніговій каші, а всі інші мали стабільне зчеплення з дорогою.

Навчися виїжджати з бруствера

4. Не паркуйся у вузьких проміжках між машинами. При рушанні з місця будь-яку з них може занести в сторону – і буде подряпина.

5. Постарайся взагалі відвикнути від педалі гальма і навчитися зупиняти машину, плавно прибираючи газ і гальмуючи двигуном. Ну а якщо ситуація різко змінюється і вимагає екстреної зупинки, застосовуй так зване поетапне гальмування, натискаючи і відпускаючи педаль. Перше натискання повинно бути дуже коротким, адже швидкість ще велика і машину може занести. Кожен наступний раз тисни трохи довше, ніж в попередній.

Це, звичайно, якщо у тебе немає антиблокувальної системи. Якщо ж автомобіль з АБС ти придбав недавно, то необхідно заздалегідь відрепетирувати гальмування на пустому майданчику або дорозі, щоб ти відчув різницю зі звичайними гальмами. Повір, вона досить велика. До того ж АБС поводиться по-різному залежно від стану дорожнього покриття, наявності калюж та інших чинників.

Вивчи поетапне гальмування

6. Якщо плавно рушити не виходить і машина буксує на місці, потужні оберти все одно не допоможуть. І чим сильніше ти буксуєш, тим глибше заривається машина. Іноді треба "накатати" колію, подібно до танка, а потім, розігнавшись, пробивати замет. Ще можна спробувати рушити з другої передачі (або зі зниженою, якщо вона є у твоїй автоматичній коробці перемикання передач).

Широко відомий також народний спосіб: треба розгойдати автомобіль, поперемінно намагаючись зрушити то назад, то вперед. Тільки не роби це на машині з АКПП: коробка таких знущань довго не витримає. А ще не забудь, що передні колеса повинні стояти прямо.

Будьте обачними на дорозі!

Легкої та вдалої вам дороги!

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