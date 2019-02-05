На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
7 правил безпечної їзди взимку, які має знати кожен водій
-
- 256
Зима в Україні – як примхлива жінка. Сьогодні -3°C, завтра -10°C, післязавтра взагалі 0°C. Щоб сніг із дощем або ж ожеледь із заметами не відбили бажання сідати за кермо – дотримуйся простих рекомендацій.
1. Не тільки "чайник", а й досвідчений водій не завжди уявляє, як далеко його автомобіль проїде в разі екстреного гальмування. Знайди пустий майданчик і перевір на ньому гальмівний шлях. Почни зі швидкості 30 км/год, і тебе вже злякають ці кілька зайвих метрів. А на швидкості 80-100 км/год ці метри будуть вже вимірюватися десятками.
Це цікаво: Які дороги в Україні відремонтують у першу чергу
Щоправда, якщо дотримуватися такої дистанції в місті, всі будуть влазити перед тобою. Саме тому там взимку стільки аварій. Але на порожній зимовій дорозі за містом можна цілком підібрати собі безпечну швидкість, яка дозволить не вилетіти з траси на крутому повороті і встигнути об'їхати перешкоди.
2. Якщо ти вирішив підвезти самотню дівчину, яка мерзне зимовим вечором на автобусній зупинці, гальмуй заздалегідь і дуже плавно. Інакше тебе або пронесе метрів на двісті далі, або ти взагалі "зачепиш" саму дівчину. Справа в тому, що зупинки громадського транспорту, перехрестя, виїзди з бічних проїздів та інші ділянки, де транспорт пригальмовує або рушає з місця, взимку стають потенційно небезпечними – нарватися на слизький лід там найімовірніше. Та й пішоходів там більше.
3. Особливу небезпеку взимку становлять віадуки і мости. Там на підйомах і спусках при легкому падінні температури лід утворюється в першу чергу навіть в суху і сонячну погоду. Особливо – в ранкові години. Іншою небезпекою є різні відвали снігу, які влаштовують дорожні служби. Коли колеса машини з одного боку їдуть по асфальту, а з іншого потрапляють на кашоподібну крижану рідину, ймовірність миттєвого занесення дуже висока.
Єдиним перевіреним засобом боротьби з цією небезпекою в такій ситуації може стати лише адекватно обраний швидкісний режим. Для перетину таких ось снігових брустверів найкраще заходити на них під кутом в 45 градусів, по черзі переїжджаючи бруствер усіма чотирма колесами таким чином, щоб тільки одне колесо опинялося в сніговій каші, а всі інші мали стабільне зчеплення з дорогою.
4. Не паркуйся у вузьких проміжках між машинами. При рушанні з місця будь-яку з них може занести в сторону – і буде подряпина.
5. Постарайся взагалі відвикнути від педалі гальма і навчитися зупиняти машину, плавно прибираючи газ і гальмуючи двигуном. Ну а якщо ситуація різко змінюється і вимагає екстреної зупинки, застосовуй так зване поетапне гальмування, натискаючи і відпускаючи педаль. Перше натискання повинно бути дуже коротким, адже швидкість ще велика і машину може занести. Кожен наступний раз тисни трохи довше, ніж в попередній.
Це, звичайно, якщо у тебе немає антиблокувальної системи. Якщо ж автомобіль з АБС ти придбав недавно, то необхідно заздалегідь відрепетирувати гальмування на пустому майданчику або дорозі, щоб ти відчув різницю зі звичайними гальмами. Повір, вона досить велика. До того ж АБС поводиться по-різному залежно від стану дорожнього покриття, наявності калюж та інших чинників.
6. Якщо плавно рушити не виходить і машина буксує на місці, потужні оберти все одно не допоможуть. І чим сильніше ти буксуєш, тим глибше заривається машина. Іноді треба "накатати" колію, подібно до танка, а потім, розігнавшись, пробивати замет. Ще можна спробувати рушити з другої передачі (або зі зниженою, якщо вона є у твоїй автоматичній коробці перемикання передач).
Широко відомий також народний спосіб: треба розгойдати автомобіль, поперемінно намагаючись зрушити то назад, то вперед. Тільки не роби це на машині з АКПП: коробка таких знущань довго не витримає. А ще не забудь, що передні колеса повинні стояти прямо.
Легкої та вдалої вам дороги!
Читайте також: 4 правила, як правильно паркувати авто
-
08:31Забудь про День Валентина: у США з'явився незвичайний бар
-
07:53Кому не варто працювати понаднормово: відповідь учених
-
07:31Умільці оснастили Запорожець вертикальними дверима від Tesla
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 7 лютого
- 06 лютого
-
21:46Епатажна реперка Нікі Мінаж показала оголені груди
-
Найкращі українські пісні 2018 року: рейтинг ТОП 50 від Радіо МАКСИМУМ
-
21:15Названий найнебезпечніший алкогольний напій
-
20:50Гід по ввічливому використанню фар: коли і як моргати на дорозі
-
20:38Ці популярні пам'ятки світу зникли назавжди
-
20:12Декілька вагомих причин пити каву щоранку
-
19:45Зірка Аквамена показала спокусливе фото у чорній міні-сукні
-
19:16На YouTube з'явилася функція, яка сподобається кожному
-
18:4310 дурних запитань, які ти мріяв поставити порноактрисі (18+)
-
18:15Хлопець знайшов на кухні невідомих істот: шокуючі фото
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
17:44Що довжина пальців розкаже про вашу сексуальність
-
17:30Freedom jazz – Cupidon: слухати пісню на Нацвідбір Євробачення 2019
-
17:17Як виглядає наймодніший принт 2019 року
-
16:58TAYANNA випустила тизер пісні, яку готувала на Нацвідбір 2019
-
16:43Ця рослина підвищує чоловічу силу і вона доступна кожному
-
16:16Зухвала модель збентежила фанатів знімками у шкіряній білизні
-
15:58Дамбо: новий трейлер фільм про слоненя від Тіма Бертона
-
15:46На Місяці зафіксована рекордно низька температура
-
15:37Вийшла нова смішна пародія на хіт ПЛАКАЛА з Тимошенко і Порошенком
-
15:33Стало відомо, коли Усик проведе новий бій
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 7 лютого
- 06 лютого
-
20:50Гід по ввічливому використанню фар: коли і як моргати на дорозі
-
18:4310 дурних запитань, які ти мріяв поставити порноактрисі (18+)
-
15:37Вийшла нова смішна пародія на хіт ПЛАКАЛА з Тимошенко і Порошенком
-
14:14Google допоможе перевірити безпеку паролів: як це зробити
-
12:40Анекдоти дня: найвеселіші жарти цієї середи, які розсмішать вас
-
09:51Facebook дозволив видаляти повідомлення: як це працює
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 6 лютого
- 05 лютого
-
22:26Apple розпочала продаж відновленого iPhone X
-
19:117 правил безпечної їзди взимку, які має знати кожен водій
-
15:18Гройсман, де дороги: українські водії влаштували новий флешмоб
-
13:16Приколи дня: найкращі жарти, які розсмішать вас до сліз
-
10:49Укрзалізниця проведе експеримент над пасажирами
-
08:28Китайський Новий рік 2019: історія, традиції та заборони
-
07:15Прогноз погоди 5 лютого в Україні
- 04 лютого
-
19:21Відпочинок взимку: чому варто поїхати в Іспанію
-
17:00Від 90-х до сьогодні: ностальгійні фото, як змінилися улюблені зірки
-
15:00iPhone X та Samsung Galaxy S8: чи варто купувати флагмани минулих років
-
12:30Анекдоти дня: найкращі жарти про понеділок, які вас розвеселять
-
10:29Популярні пісні: плейлист нових музичних новинок тижня
-
07:15Гороскоп на цей тиждень 4 – 10 лютого 2019 для знаків Зодіаку
- 03 лютого
-
23:15Голос країни 9 сезон 3 випуск: хто потрапив у команди тренерів
-
20:20Як правильно їсти бутерброди: поради від Супрун
-
17:15Дівчина тижня: гаряча модель Констанс Нуньєс, яка шаленіє від потужних машин (18+)
-
13:18Найпопулярніші кросівки в Instagram: свіжий рейтинг