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Як правильно паркувати авто: 4 правила, які зроблять з тебе майстра
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Отримати водійське посвідчення – справа нехитра. Але походів в автошколу вистачає тільки на те, щоб вивчити ази, адже теорія і практика істотно відрізняються. Зрештою, навіть досвідченим водіям іноді нелегко припаркуватися, тож наша шпаргалка знадобиться і новачкам, і профі!
В автошколі всі ми навчилися правильно об'їжджати набридлі конуси і паркувати авто. Тільки от у реальному житті немає ніяких конусів – там чужі машини, які чіпляти точно не варто.
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Ще більше ситуація ускладнюється у великих містах, де місце для парковки знайти проблематично. Найчастіше люди залишають свої авто вздовж дороги і саме в такій ситуації вкрай важливо володіти навичками паралельної парковки.
Паралельна парковка – це паркування транспортного засобу в умовах обмеженого вуличного простору відповідно до наявних автомобілів, по розташуванню авто – паралельно до дороги.
Найбільша складність полягає в тому, що рух доведеться виконувати суто заднім ходом. До вашої уваги чотири правила, які допоможуть правильно паркуватися в такій ситуації!
Крок 1. Пошук місця
Повільно рухаючись вздовж припаркованих авто, знайди підходяще місце. Тут потрібно правильно оцінити, чи влізе твоя машина в порожній простір. Врахуй, що має ще залишитися не менше ніж півметра між тобою і сусідами. Якщо позаду сигналять особливо нетерплячі водії, вимагаючи звільнити їм дорогу, то постарайся зберігати спокій і думати тільки про свою парковку. Зрештою, йдеться про твою безпеку і цілісність авто.
Крок 2. Вирівнювання
Зупини своє авто паралельно до машини, за якою ти будеш паркуватися, на відстані метра. Починай повільно здавати назад до тих пір, поки твоя задня стійка не порівняється з бампером машини, яка буде попереду. Можна зробити орієнтиром чорну гумку на задньому правому склі: вона повинна перебувати на рівні задньої лівої фари сусіднього авто.
Крок 3. В'їзд
Виверни кермо вправо і почни повільно в'їжджати на паркувальне місце. Ти повинен зробити 45-градусний кут між своїм авто і тротуаром. Здавай назад доти, поки в правому дзеркалі не з'явиться права фара задньої машини. Можеш також орієнтуватися на своє праве дзеркало – воно повинно бути на рівні лівого кута передньої машини. Зупинися і вирівняй кермо.
Крок 4. Вирівнювання
Якщо ти правильно виконас попередні кроки, то тут проблем не буде. Необхідно вивернути кермо вліво і здавати назад до тих пір, поки авто не опиниться паралельно до узбіччя. Далі займи безпечне положення між двома машинами, заглуши двигун і ввімкни ручник. Готово, ти впорався!
Відеоінструкція з паралельного паркування автомобіля:
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