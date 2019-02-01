Як правильно паркувати авто: 4 правила, які зроблять з тебе майстра

Отримати водійське посвідчення – справа нехитра. Але походів в автошколу вистачає тільки на те, щоб вивчити ази, адже теорія і практика істотно відрізняються. Зрештою, навіть досвідченим водіям іноді нелегко припаркуватися, тож наша шпаргалка знадобиться і новачкам, і профі!

В автошколі всі ми навчилися правильно об'їжджати набридлі конуси і паркувати авто. Тільки от у реальному житті немає ніяких конусів – там чужі машини, які чіпляти точно не варто.

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Ще більше ситуація ускладнюється у великих містах, де місце для парковки знайти проблематично. Найчастіше люди залишають свої авто вздовж дороги і саме в такій ситуації вкрай важливо володіти навичками паралельної парковки.

Паралельна парковка – це паркування транспортного засобу в умовах обмеженого вуличного простору відповідно до наявних автомобілів, по розташуванню авто – паралельно до дороги.

Найбільша складність полягає в тому, що рух доведеться виконувати суто заднім ходом. До вашої уваги чотири правила, які допоможуть правильно паркуватися в такій ситуації!

Крок 1. Пошук місця

Знайди місце для машини / DepositPhotos

Повільно рухаючись вздовж припаркованих авто, знайди підходяще місце. Тут потрібно правильно оцінити, чи влізе твоя машина в порожній простір. Врахуй, що має ще залишитися не менше ніж півметра між тобою і сусідами. Якщо позаду сигналять особливо нетерплячі водії, вимагаючи звільнити їм дорогу, то постарайся зберігати спокій і думати тільки про свою парковку. Зрештою, йдеться про твою безпеку і цілісність авто.

Крок 2. Вирівнювання

Орієнтир на сусідні машини / DepositPhotos

Зупини своє авто паралельно до машини, за якою ти будеш паркуватися, на відстані метра. Починай повільно здавати назад до тих пір, поки твоя задня стійка не порівняється з бампером машини, яка буде попереду. Можна зробити орієнтиром чорну гумку на задньому правому склі: вона повинна перебувати на рівні задньої лівої фари сусіднього авто.

Крок 3. В'їзд

Задній хід / DepositPhotos

Виверни кермо вправо і почни повільно в'їжджати на паркувальне місце. Ти повинен зробити 45-градусний кут між своїм авто і тротуаром. Здавай назад доти, поки в правому дзеркалі не з'явиться права фара задньої машини. Можеш також орієнтуватися на своє праве дзеркало – воно повинно бути на рівні лівого кута передньої машини. Зупинися і вирівняй кермо.

Крок 4. Вирівнювання

Глуши мотор! / DepositPhotos

Якщо ти правильно виконас попередні кроки, то тут проблем не буде. Необхідно вивернути кермо вліво і здавати назад до тих пір, поки авто не опиниться паралельно до узбіччя. Далі займи безпечне положення між двома машинами, заглуши двигун і ввімкни ручник. Готово, ти впорався!

Відеоінструкція з паралельного паркування автомобіля:

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