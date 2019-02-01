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Які дороги в Україні відремонтують у першу чергу

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На 2019 рік заплановано ремонт багатьох доріг - фото 1
На 2019 рік заплановано ремонт багатьох доріг / Українські Новини

Працівники Укравтодору в 2019 році мають намір продовжити будівництво дев'яти незакінчених об'єктів по всій Україні. Про це та багато іншого розповів глава відомства Славомир Новак.

Глава відомства уточнив, що головним пріоритетом будуть об'єкти, розташовані по коридору GO Highway. Саме він повинен з'єднати порти Миколаєва, Херсона і Одеси з портами Балтійського і Північного морів.

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Крім цього Укравтодор планує вже в цьому році почати будівництво моста через Хаджибейський лиман. Роботи на цьому об'єкті були заморожені ще в 2008 році.

За його словами, на 2019 рік заплановано ремонт доріг Н-31 Дніпро – Решетилівка, Н-14 Миколаїв – Кропивницький, М-15 Одеса – Рені з новим обходом Рені, Н-08 Запоріжжя – Маріуполь, Р-51 Павлоград – Лозова. Планують у відомстві також провести капремонт ділянки на М05 – від Білої Церкви до Черкаської області. А з 2020 року – дороги Умань – Миколаїв – Одеса – Херсон.

Які дороги в Україні відремонтують у першу чергу - фото 305163

Які дороги в Україні відремонтують у першу чергу - фото 305164

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Джерело: autocentre
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