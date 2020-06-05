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7 овочів, які стають кориснішими після термічної обробки
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Свіжі овочі вважаються найкориснішими. Всі дієтологи і фахівці в області здорового харчування одноголосно закликають налягати саме на них. Насправді ж ситуація дещо інша. Розповідаємо вам про овочі, які стають кориснішими після термічної обробки.
Звичайно, свіжі плоди принесуть вашому організму тільки користь. Але є такі продукти, які стануть поживнішими, якщо їх відварити, потушкувати або запекти. Високі температури активують дію корисних речовин в їх складі і підвищують цінність овочів.
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Білокачанна капуста
Білокачанна капуста – це одночасно корисний і доступний за ціною продукт. Налягайте на неї в сезон, щоб зарядити організм поживними вітамінами і мінералами. У капусті містяться вітаміни групи В, С, РР, магній, залізо, йод.
Під дією високих температур багато речовин, що містяться в білокачанній капусті, активуються і стають ще кориснішими. Так, після варіння концентрація вітаміну С у капусті збільшується у 3 рази. Корисно також тушкувати капусту: в ній утворюється молочна кислота, яка допомагає білкам засвоїтися швидше. Будьте уважні: молочна кислота діє тільки протягом півтори години після приготування.
Шпинат
Шпинат – це джерело корисних і поживних речовин. Регулярне вживання цієї зелені покращує роботу травної системи, зміцнює імунітет і заспокоює нервову систему. Шпинат також допомагає стежити за фігурою і тримати вагу під контролем.
Шпинат також належить до категорії продуктів, які тільки виграють від термічної обробки. Варіть його і готуйте на пару – концентрація кальцію, білків, цинку, тіаміну, заліза, бета-каротину і лютеїну в ньому тільки підвищується.
Морква
Хрустку морквину сміливо можна варити і запікати, абсолютно не переживаючи, що корисні властивості загубляться і зникнуть. Нічого подібного! У моркви після термічної обробки підвищується кількість бета-каротину, який, потрапляючи в організм людини, перетворюється на вітамін А. Кількість антиоксидантів у такому продукті збільшується на 34%.
Важливо знати, що відварна або запечена морква містить у своєму складі менше клітковини і пектину. Це означає, що такий овоч можна сміливо і без побоювань їсти людям із захворюваннями травної системи.
Томати
Дивно, але факт: томати після термічної обробки набагато корисніші, ніж у свіжому вигляді. Звичайно, це не означає, що потрібно відмовлятися від улюбленого літнього салату зі свіжих овочів, але урізноманітнити свій раціон завдяки запеченим або тушкованим томатам можна і навіть потрібно.
У процесі тушкування, наприклад, концентрація корисного антиоксиданту лікопіну в томатах збільшується в геометричній прогресії. Через 2 хвилини після початку приготування, вона підвищується на третину, а через 15 хвилин – уже в 1,5 раза. Лікопін допомагає організму боротися з онкологічними захворюваннями і зміцнює імунітет, так що мотивація тушкувати томати цілком зрозуміла й обґрунтована.
Баклажани
Баклажан – це овоч, який після термічної обробки стає не тільки кориснішим, але і смачнішим. З нього можна приготувати найрізноманітніші страви. Не бійтеся експериментувати і поєднувати баклажани з іншими овочами, сиром, спеціями і травами.
Термічна обробка робить антиоксиданти, які містяться в баклажанах, активнішими й енергійнішими. У результаті вони легше засвоюються організмом і приносять людині більше користі.
Цибуля
Природний антибіотик цибулю однаково корисно вживати як у свіжому вигляді, так і в запеченому, тушкованому або смаженому варіанті. Цибуля – це ефективний протизапальний і антибактерицидний засіб. Чим частіше ви додаєте її до улюблених страв, тим менше хворієте і нервуєте.
Під дією високих температур у цибулі збільшується вміст флавоноїду кверцетину. При цьому важливо правильно приготувати цибулю. Щоб збільшити кверцетин, достатньо тушкувати цибулю на повільному вогні протягом 5 хвилин. Якщо збільшити цей час, то корисні властивості підуть на спад.
Спаржа
Високі температури допомагають біологічно активним речовинам, що містяться у спаржі, засвоюватися в організмі значно швидше. Крім того, після приготування у спаржі підвищується концентрація корисних поліфенолів.
Зі спаржі можна приготувати круті обіди, вечері і навіть сніданки. Достатньо запекти спаржу в духовці або бланширувати у киплячій воді. Вона ідеально поєднується з іншими овочами й вишуканими інгредієнтами.
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