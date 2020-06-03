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Чому швидко повертається відчуття голоду: поширені причини

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Відчуття голоду може бути викликане низкою факторів - фото 1
Відчуття голоду може бути викликане низкою факторів

Відчуття голоду – нормальна реакція організму. Однак якщо воно повертається занадто часто, можливо, є проблема, на яку варто звернути увагу. Розповідаємо вам, що може стати причиною того, що попоїсти хочеться вже через годину після ситного обіду.

Співвідношення поживних речовин

Вживання їжі з великою кількістю білка допомагає швидше насититися і зберегти це відчуття. При цьому кількість калорій не має такого вирішального значення. Додавання у раціон продуктів, багатих на клітковину, також допомагає впоратися з голодом надовго.

Це цікаво: Ці продукти заважають нам сконцентруватися

Гормони

У людей з ожирінням є проблеми з розпізнаванням мозком гормону лептину, що повідомляє організму про почуття ситості. Ожиріння може призводити до формування стійкості до лептину, що не дозволяє відразу "вимкнути" голод.

Гормональний дисбаланс може бути винним у постійному голоді - фото 408034
Гормональний дисбаланс може бути винним у постійному голоді

Ліки

Загальним побічним ефектом деяких ліків є посилення відчуття голоду. Антипсихотичні препарати, антидепресанти, кортикостероїди і стабілізатори настрою чинять такий вплив на людей, які приймають їх регулярно.

Загалом, якщо вас турбує стійке відчуття голоду, спробуйте переглянути свій раціон. Цілком імовірно, що він складається здебільшого з вуглеводів, а вони не дають бажаного ефекту. Бережіть себе та будьте здоровими!

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Джерело: Med2
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