Чому швидко повертається відчуття голоду: поширені причини

Відчуття голоду – нормальна реакція організму. Однак якщо воно повертається занадто часто, можливо, є проблема, на яку варто звернути увагу. Розповідаємо вам, що може стати причиною того, що попоїсти хочеться вже через годину після ситного обіду.

Співвідношення поживних речовин

Вживання їжі з великою кількістю білка допомагає швидше насититися і зберегти це відчуття. При цьому кількість калорій не має такого вирішального значення. Додавання у раціон продуктів, багатих на клітковину, також допомагає впоратися з голодом надовго.

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Гормони

У людей з ожирінням є проблеми з розпізнаванням мозком гормону лептину, що повідомляє організму про почуття ситості. Ожиріння може призводити до формування стійкості до лептину, що не дозволяє відразу "вимкнути" голод.

Гормональний дисбаланс може бути винним у постійному голоді

Ліки

Загальним побічним ефектом деяких ліків є посилення відчуття голоду. Антипсихотичні препарати, антидепресанти, кортикостероїди і стабілізатори настрою чинять такий вплив на людей, які приймають їх регулярно.

Загалом, якщо вас турбує стійке відчуття голоду, спробуйте переглянути свій раціон. Цілком імовірно, що він складається здебільшого з вуглеводів, а вони не дають бажаного ефекту. Бережіть себе та будьте здоровими!

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