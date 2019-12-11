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7 кроків, які допоможуть позбутися шкідливих звичок
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Сором'язливість, впертість, самопожертва та дурна гордість – це такі ж шкідливі звички, як куріння й алкоголізм. Попрощайтеся з ними за допомогою цих кількох простих, але впевнених кроків.
Отже, що потрібно зробити, аби позбутися шкідливих звичок?
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1. Ховаємо внутрішнього критика
Найперший крок позбавлення від шкідливих звичок дуже простий: потрібно пробачити себе за свою неідеальність. Наш внутрішній критик дуже часто не дає нам навіть зрушити з місця, підсаджуючи нас на голку почуття провини.
Отже, складіть список всього того, в чому ви не ідеальні: жадібність, ревнощі, невміння красиво говорити або бути доброзичливими. Всі ваші шкідливі звички – від колупання в носі і бурчання на собаку до того, що по-справжньому ранить близьких.
Тепер спробуйте почути внутрішній голос критика, який говорить, що ви недостатньо гарні в чомусь. Він може звучати так: "Ти ніколи не схуднеш і помреш 50-річною незайманою", "Чому ти ніяк не закінчиш свій проєкт", "Ти ніколи нічому не навчишся і не доб'єшся успіху".
Не пошкодуйте витрачених десяти хвилин, навіть якщо це не дуже приємно. Вам необхідно витягнути все це назовні. І коли закінчите, порвіть список. Стане легше.
2. Підготуйте себе до довгого шляху
Пам'ятайте, що позбавлення від шкідливих звичок – це не забіг на 100 метрів, це – марафон.
Є безліч теорій, за який час виробляється нова звичка. Оптимальний термін – три місяці, тому будьте готові до того, що найближчі три місяці будуть нелегкими. У вас буде кілька важких днів, але вони минуть. І дуже скоро ви почнете відчувати приємні почуття гордості та самоповаги від дотримання свого режиму.
Є одна дуже хороша техніка, яка називається "Жити одним днем". Її суть проста: якщо вам хочеться зірватися з вашого режиму, то скажіть собі: "Добре, я зроблю це, але завтра". А на наступний день повторіть цю ж фразу для свого мозку. Таке постійне відкладання легко може затягнутися на кілька місяців, а вам їх вистачить, щоб виробити нову правильну звичку.
3. Заохочуйте себе
Заготовте собі приємності на середині шляху. Наприклад, раз на два тижні робіть собі який-небудь подарунок. Це може звучати так: "Якщо я влізу в ці джинси, то я подарую собі нову пару класних кросівок". Мозок дуже мотивують такого роду заохочення.
4. Уникайте пускових механізмів
Є особливі тригери, які активують механізми деструктивної поведінки і шкідливих звичок. Наприклад, якщо у вас проблеми з алкоголем, то краще зовсім не заходити в бари і навіть не підходити до полиць з алкоголем у супермаркеті. Якщо у вас депресія або ви робите імпульсивні покупки, не ходіть в магазини.
Для того щоб послабити вплив таких тригерів, ви можете створити собі захисну фразу "Якщо – то". Приклад захисної фрази: "Якщо я побачу бар, то перейду на іншу сторону вулиці" або "Якщо мені захочеться з'їсти пончик, то я з'їм кілька морквин".
Мозок повинен знати, як йому слід діяти, якщо раптом вас потягне на щось "кримінальне".
5. Почистіть список "співучасників"
У боротьбі зі шкідливими звичками вам варто серйозно задуматися над тим, щоб скоротити список своїх "співучасників". "Співучасники" – ті люди, які кличуть покурити в перервах або намагаються довести нам, що "від одного келиха ще ніхто не вмирав". У деяких випадках вони – ті, хто провокує нас на агресивну поведінку.
Наприклад, ви вирішили позбутися від такої шкідливої звички, як образливість. І в першу чергу вирішили перестати ображатися на свого чоловіка. Але у вас є подружка, яка говорить: "Він не подарував тобі букет на день народження? Так він просто покидьок!". У цьому випадку вона – яскравий приклад "співучасника".
У таких випадках потрібно взяти аркуш паперу і об'єктивно написати, які плюси в тому, щоб припинити спілкування з такими людьми. На одній шальці терезів буде ваше майбутнє без шкідливих звичок, а на іншій – всього лише одна (не завжди приємна) людина. Позбавляйтеся від неї.
6. Просіть допомоги
Чесно кажучи, мало хто з близьких має достатній ступінь мудрості, щоб брати правильну участь в нашому позбавленні від шкідливих звичок. Це дуже просто перевірити.
Якщо ви сказали своєму родичу, що збираєтеся, наприклад, зав'язати c алкоголем, то він може відреагувати по-різному. Найкращий варіант його реакції такий: "Дуже добре, як я тобі можу допомогти в цьому?". Найгірший варіант: "Кинути пити? Ти що, з дуба впав?". Тоді все погано, але, сподіваємося, це не про ваших родичів.
Найімовірніше, ваші родичі відреагують так: "М-м-м, ясно". Але їх потрібно навернути до лав своїх союзників і просити допомоги. Наприклад, так: "Я тут вирішила схуднути, тому, мамо, не готуй більше пироги і млинці. Або якщо і будеш готувати, то краще в першій половині дня". Роздайте всім родичам чіткі вказівки того, що потрібно робити, якщо ви раптом вирішите зірватися.
7. Не втрачайте рішучості
Ми всі помиляємося, всі періодично падаємо. Якщо з вами трапиться таке, то не потрібно себе за це картати. Більш того, приготуйтеся до падінь, адже це неминуче.
Щодня, працюючи над собою, ви стаєте кращими. Якщо ви оступилися і припинили дієту, закинули гімнастику або практику усвідомленості, все, чого ви досягли до цього, не буде втрачено. Всі опановані навички, як і раніше, у вашому мозку, щоб допомогти знову опинитися в сідлі.
Ніколи не зупиняйтесь та не забувайте слухати справжні хіти на Радіо МАКСИМУМ. Вони допоможуть вам знайти в собі сили навіть у тих випадках, коли здається, що ви вже остаточно здалися!
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