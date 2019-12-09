Лікарі розповіли, як прокинутися в хорошому настрої

Прокидатися вранці, особливо в будні, буває дуже нелегко. Ще складніше прокинутися у гарному настрої. Американські вчені назвали кілька способів налагодити сон і підійматися з ліжка бадьорим і відпочилим.

По-перше, дуже важливо відмовитися від роботи в ліжку. Сюди ж – читання електронної пошти і соціальних мереж на ноутбуці або смартфоні. Все це може привести до дефіциту сну, і, у свою чергу, до поганого настрою вранці.

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При цьому читання паперових книг, журналів, перегляд приємного фільму, навпаки, посприяють хорошому сну. Якщо ви відчуваєте проблеми з засипанням або встаєте з ліжка в "розбитому" стані, то експерти також рекомендують зайнятися медитацією перед сном.

Перед сном відмовтесь від гаджетів

Згідно з опитуваннями, більшу частину року (близько 300 днів) жителі США засинають у поганому настрої. Часто це пов'язано зі стресом, шумами або некомфортною температурою у приміщенні. Близько 72% респондентів відзначили, що хотіли б спати довше і краще.

А що вам дозволяє прокидатися у хорошому настрої? Діліться секретами у коментарях!

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