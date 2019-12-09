Двічі в одну річку: психологи спростували міф про навчання на своїх помилках

Дослідження американських фахівців показує, що похвала і радість успіхам мотивує людей сильніше, ніж спроба виправити помилки.

Психологи провели експеримент, який допоміг визначити, що важливіше: критика чи похвала.

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У дослідженні взяли участь 422 співробітники колл-центру однієї з американських компаній. В ході експерименту добровольцям ставили питання і оцінювали правильність відповідей. При цьому половина з них чули слова підтримки, тоді як інші отримували негативні відгуки про виконану роботу.

Дослідники виявили, що заохочення досягнень більш ефективне, ніж акцентування уваги на невдачах. Так добровольці, які отримували орієнтований на успіх зворотний зв'язок, з більшою ймовірністю правильно відповідали на другу серію питань. Зокрема, на 62% перефразованих питань правильно відповіли ті, хто отримував похвалу, в той час як ті, хто піддавався критиці, змогли правильно відповісти лише на 48% питань. Психологи відзначають, що акцентування уваги на невдачах підриває самолюбство і шкодить навчанню.

Двічі в одну річку

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