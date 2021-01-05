6 січня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 6 січня, віряни східного обряду відзначають переддень Різдва, Святвечір. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 6 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 6 січня віряни східного обряду відзначають переддень Різдва, Святвечір. Ввечері люди ходять по домівках і виконують колядки, возвеличуючи Ісуса Христа. На жаль, через пандемію коронавірусу, цьогоріч про колядування можна буде лише помріяти. Також 6 січня закінчується Пилипівський піст, який почався 28 листопада.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 6 січня, іменини відзначають власники таких імен: Клавдія, Євгенія, Агафія, Микола, а також Пилип. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1681 – перший опис матчу з боксу, що відбувся у Королівстві Англія між дворецьким і м'ясником герцога Альбемарльського.

1709 – полки Карла ХІІ та Івана Мазепи почали штурм Веприка.

1838 – у місті Моррістаун (штат Нью-Джерсі, США) в майстернях чавуноливарного заводу Спідуелла Альфред Вейл і Семюел Морзе продемонстрували свій перший телеграф

1846 – у Переяславі у маєтку свого друга Андрія Козачковського Тарас Шевченко написав свій знаменитий «Заповіт».

1870 – відкриття Віденської філармонії.

1912 – Альфред Веґенер представив дрифтову гіпотезу.

1919 – нота-відповідь Раднаркому Росії на ноту уряду УНР з приводу військової агресії Радянської Росії проти УНР: "Радянська Росія не воює проти УНР і російських військ (Червоної армії) в Україні немає".

1928 – річка Темза, що вийшла з берегів, затопила деякі райони Лондона. 14 осіб загинули, водою були залиті підвали у Вестмінстері, рів Тауер, у галереї Тейт були пошкоджені 12 картин. Лондон залишився без телефонного зв'язку.

1928 – вперше в історії багатонаціональних держав Європи у Польщі сформовано виборчий блок національних меншин — представники українських, білоруських, німецьких та єврейських національних партій.

1939 – німецькі фізики Отто Ган і Фріц Штрассман повідомили про відкриття способу ділення ядер урану під дією нейтронів. Це був перший крок до практичного використання ядерної енергії.

1975 – на американському телеканалі NBC вперше вийшла в ефір гра «Wheel of Fortune», відома як «Поле чудес».

1978 – Уряд Сполучених Штатів повернув Угорщині одну з її реліквій – корону святого Іштвана, яка зберігалася в США з часів ІІ Світової Війни.

1992 – Республіка Бурунді і Республіка Джибуті визнали незалежність України.

1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Аргентиною.

1994 – у Детройті американська фігуристка Ненсі Керріган під час тренування на льоду зазнала атаки охоронця своєї суперниці Тоні Хардінг.

2015 – Литва зупинила на своїй території мовлення російських державних телеканалів РТР Планета, РенТВ та НТВ-Мир – за перекручення інформації про події в Україні.

2019 – Православна церква України отримала томос про автокефалію.

ХТО НАРОДИВСЯ 6 СІЧНЯ

1412 – Жанна д'Арк, національна героїня Франції, католицька свята (спалена англійцями в Руані як єретичка).

1486 – Мартин Агрікола, німецький композитор.

1596 – Богдан Хмельницький, український гетьман, очолив Національно-визвольну війну 1648–1657 рр. (Хмельниччину)

1655 – Якоб Бернуллі, швейцарський математик. Вивів і проінтегрував диференціальне рівняння, впровадив термін "інтеграл".

1745 – Жак-Етьєнн Монгольф'є, архітектор, молодший з двох братів Монгольф'є, винахідників "монгольф'єрів"; 1783 року брати Монгольф'є піднялися в повітря на повітряній кулі, наповненій гарячим повітрям.

1822 – Генріх Шліман, німецький археолог, керівник розкопок у Трої, Мікенах, Коринфі.

1832 – Гюстав Доре, французький художник.

1834 – Руданський Степан Васильович, український поет.

1850 – Ксавер Шарвенка, німецький композитор, піаніст і педагог польсько-чеського походження. Брат композитора та педагога Пилипа Шарвенка і дядько композитора та органіста Вальтера Шарвенка.

1868 – Вітторіо Монті, італійський скрипаль і композитор, автор знаменитого "Чардашу".

1872 – Олександр Скрябін, російський композитор.

1893 – Михайло Геловані, грузинський актор, режисер.

1898 – Володимир Сосюра, український поет, один з найяскравіших ліриків в українській літературі.

1905 – Ерік Френк Расселл, англійський письменник-фантаст.

1906 – Лев Долинський, український мистецтвознавець.

1926 – Кім Де Чжун, президент Республіки Корея (1997—2003), лауреат Нобелівської премії миру.

1938 – Василь Стус, український поет.

1938 – Адріано Челентано, італійський актор, співак.

1938 – Лариса Шепітько, український радянський кінорежисер, сценарист, автор стрічки "Сходження".

1939 – Валерій Лобановський, український футболіст і тренер.

1944 – Вен Маккой, американський вокаліст, піаніст, композитор, продюсер.

1946 – Сід Барретт, англійський співак, композитор, гітарист, учасник гурту "Pink Floyd".

1953 – Малколм Янґ, гітарист гурту "AC/DC".

1955 – Ровен Аткінсон, британський актор-комік ("Містер Бін").

1964 – Марк О'Тулл, бас-гітарист гурту "Frankie Goes To Hollywood".

1972 – Олександр Головко, український футболіст, захисник збірної України та клубів "Таврія", "Динамо" (К), дев'ятиразовий чемпіон України, п'ятиразовий володар Кубка України, півфіналіст Ліги чемпіонів 1999 року. Єдиний футболіст, який ставав чемпіоном незалежної України з двома різними клубами ("Таврією" і "Динамо").

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Відлига обіцяє поганий урожай.

Зоряне небо – до хорошого урожаю.

Заметіль – сприятливий знак для бджоляра.

Безхмарне небо – пощастить грибникам.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна спізнюватися на вечерю. В іншому випадку, весь рік доведеться провести далеко від домівки.

Під час Святої вечері не рекомендовано розмовляти багато і голосно, а також виходити з-за столу і навіть з дому. Вважається, що так можна впустити в оселю нечисту силу.

Молодим дівчатам і хлопцям не варто сидіти на кутах столу, інакше їм не вдасться зустріти своє кохання.

Їжу краще запивати узваром, а взявши в руки ложку, знову класти її на стіл не годиться.

Не прийнято на святкове сімейне застілля запрошувати друзів і знайомих. Вечір слід провести в колі найближчих і найрідніших.

Святкові страви не доїдають повністю: холодильник не повинен залишатися порожнім. У Різдво це поганий знак. Але при цьому кожному члену сім’ї потрібно скуштувати хоча б по одній ложці кожної з дванадцяти страв.

Сваритися 6 січня категорично не можна.

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