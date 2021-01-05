На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
6 січня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
- 1
Сьогодні, 6 січня, віряни східного обряду відзначають переддень Різдва, Святвечір. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 6 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 6 січня віряни східного обряду відзначають переддень Різдва, Святвечір. Ввечері люди ходять по домівках і виконують колядки, возвеличуючи Ісуса Христа. На жаль, через пандемію коронавірусу, цьогоріч про колядування можна буде лише помріяти. Також 6 січня закінчується Пилипівський піст, який почався 28 листопада.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У середу, 6 січня, іменини відзначають власники таких імен: Клавдія, Євгенія, Агафія, Микола, а також Пилип. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1681 – перший опис матчу з боксу, що відбувся у Королівстві Англія між дворецьким і м'ясником герцога Альбемарльського.
- 1709 – полки Карла ХІІ та Івана Мазепи почали штурм Веприка.
- 1838 – у місті Моррістаун (штат Нью-Джерсі, США) в майстернях чавуноливарного заводу Спідуелла Альфред Вейл і Семюел Морзе продемонстрували свій перший телеграф
- 1846 – у Переяславі у маєтку свого друга Андрія Козачковського Тарас Шевченко написав свій знаменитий «Заповіт».
- 1870 – відкриття Віденської філармонії.
- 1912 – Альфред Веґенер представив дрифтову гіпотезу.
- 1919 – нота-відповідь Раднаркому Росії на ноту уряду УНР з приводу військової агресії Радянської Росії проти УНР: "Радянська Росія не воює проти УНР і російських військ (Червоної армії) в Україні немає".
- 1928 – річка Темза, що вийшла з берегів, затопила деякі райони Лондона. 14 осіб загинули, водою були залиті підвали у Вестмінстері, рів Тауер, у галереї Тейт були пошкоджені 12 картин. Лондон залишився без телефонного зв'язку.
- 1928 – вперше в історії багатонаціональних держав Європи у Польщі сформовано виборчий блок національних меншин — представники українських, білоруських, німецьких та єврейських національних партій.
- 1939 – німецькі фізики Отто Ган і Фріц Штрассман повідомили про відкриття способу ділення ядер урану під дією нейтронів. Це був перший крок до практичного використання ядерної енергії.
- 1975 – на американському телеканалі NBC вперше вийшла в ефір гра «Wheel of Fortune», відома як «Поле чудес».
- 1978 – Уряд Сполучених Штатів повернув Угорщині одну з її реліквій – корону святого Іштвана, яка зберігалася в США з часів ІІ Світової Війни.
- 1992 – Республіка Бурунді і Республіка Джибуті визнали незалежність України.
- 1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Аргентиною.
- 1994 – у Детройті американська фігуристка Ненсі Керріган під час тренування на льоду зазнала атаки охоронця своєї суперниці Тоні Хардінг.
- 2015 – Литва зупинила на своїй території мовлення російських державних телеканалів РТР Планета, РенТВ та НТВ-Мир – за перекручення інформації про події в Україні.
- 2019 – Православна церква України отримала томос про автокефалію.
ХТО НАРОДИВСЯ 6 СІЧНЯ
- 1412 – Жанна д'Арк, національна героїня Франції, католицька свята (спалена англійцями в Руані як єретичка).
- 1486 – Мартин Агрікола, німецький композитор.
- 1596 – Богдан Хмельницький, український гетьман, очолив Національно-визвольну війну 1648–1657 рр. (Хмельниччину)
- 1655 – Якоб Бернуллі, швейцарський математик. Вивів і проінтегрував диференціальне рівняння, впровадив термін "інтеграл".
- 1745 – Жак-Етьєнн Монгольф'є, архітектор, молодший з двох братів Монгольф'є, винахідників "монгольф'єрів"; 1783 року брати Монгольф'є піднялися в повітря на повітряній кулі, наповненій гарячим повітрям.
- 1822 – Генріх Шліман, німецький археолог, керівник розкопок у Трої, Мікенах, Коринфі.
- 1832 – Гюстав Доре, французький художник.
- 1834 – Руданський Степан Васильович, український поет.
- 1850 – Ксавер Шарвенка, німецький композитор, піаніст і педагог польсько-чеського походження. Брат композитора та педагога Пилипа Шарвенка і дядько композитора та органіста Вальтера Шарвенка.
- 1868 – Вітторіо Монті, італійський скрипаль і композитор, автор знаменитого "Чардашу".
- 1872 – Олександр Скрябін, російський композитор.
- 1893 – Михайло Геловані, грузинський актор, режисер.
- 1898 – Володимир Сосюра, український поет, один з найяскравіших ліриків в українській літературі.
- 1905 – Ерік Френк Расселл, англійський письменник-фантаст.
- 1906 – Лев Долинський, український мистецтвознавець.
- 1926 – Кім Де Чжун, президент Республіки Корея (1997—2003), лауреат Нобелівської премії миру.
- 1938 – Василь Стус, український поет.
- 1938 – Адріано Челентано, італійський актор, співак.
- 1938 – Лариса Шепітько, український радянський кінорежисер, сценарист, автор стрічки "Сходження".
- 1939 – Валерій Лобановський, український футболіст і тренер.
- 1944 – Вен Маккой, американський вокаліст, піаніст, композитор, продюсер.
- 1946 – Сід Барретт, англійський співак, композитор, гітарист, учасник гурту "Pink Floyd".
- 1953 – Малколм Янґ, гітарист гурту "AC/DC".
- 1955 – Ровен Аткінсон, британський актор-комік ("Містер Бін").
- 1964 – Марк О'Тулл, бас-гітарист гурту "Frankie Goes To Hollywood".
- 1972 – Олександр Головко, український футболіст, захисник збірної України та клубів "Таврія", "Динамо" (К), дев'ятиразовий чемпіон України, п'ятиразовий володар Кубка України, півфіналіст Ліги чемпіонів 1999 року. Єдиний футболіст, який ставав чемпіоном незалежної України з двома різними клубами ("Таврією" і "Динамо").
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Відлига обіцяє поганий урожай.
- Зоряне небо – до хорошого урожаю.
- Заметіль – сприятливий знак для бджоляра.
- Безхмарне небо – пощастить грибникам.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна спізнюватися на вечерю. В іншому випадку, весь рік доведеться провести далеко від домівки.
- Під час Святої вечері не рекомендовано розмовляти багато і голосно, а також виходити з-за столу і навіть з дому. Вважається, що так можна впустити в оселю нечисту силу.
- Молодим дівчатам і хлопцям не варто сидіти на кутах столу, інакше їм не вдасться зустріти своє кохання.
- Їжу краще запивати узваром, а взявши в руки ложку, знову класти її на стіл не годиться.
- Не прийнято на святкове сімейне застілля запрошувати друзів і знайомих. Вечір слід провести в колі найближчих і найрідніших.
- Святкові страви не доїдають повністю: холодильник не повинен залишатися порожнім. У Різдво це поганий знак. Але при цьому кожному члену сім’ї потрібно скуштувати хоча б по одній ложці кожної з дванадцяти страв.
- Сваритися 6 січня категорично не можна.
Читайте також: Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
-
21:186 січня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:47Xiaomi випустила інноваційний пристрій для боротьби з нежитем
-
20:18Як коти впливають на дистанційну роботу своїх господарів
-
19:49Те ще видовище: у Данії показали дитячий мультфільм про чоловіка з найдовшим пенісом
-
19:18Коли подорожі повернуться до попереднього рівня: прогноз експертів
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
18:48У Китаї відкрилася найбільша зарядна станція Tesla: скільки авто можна зарядити одночасно
-
18:17Гороскоп на 6 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:46Представлено Xiaomi Mi 10i: камера на 108 мегапікселів, стереодинаміки та екран на 120 Гц
-
17:19Привітання з Різдвом 2021 в прозі: побажання своїми словами
-
17:06Ізольоване кіно: у Швеції шукають волонтера, який тиждень сам дивитиметься кіно на острові
-
17:00Коли колядують, щедрують, засівають в Україні на різдвяні свята 2021
-
16:46Як регулярні мандрівки впливають на рівень щастя: цікаве дослідження
-
16:18Зірка Ла-Ла Ленду готується уперше стати мамою
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
15:47Британці представили оновлений гібрид Bentley Bentayga: список змін
-
15:19Норвезький фотограф показав чарівність зимової ночі
-
14:46AnTuTu назвала найпродуктивніші смартфони кінця 2020 року
-
14:14Хто став найстильнішою королівською особою у світі
-
13:51За 5 хвилин: як прокидатися зранку із задоволенням
-
13:32До дня народження Мериліна Менсона: не забудьте послухати новий альбом музиканта
-
12:49Cyberpunk 2077: дивіться фанатський трейлер фільму
-
12:20Як привести організм в норму після свят
-
11:40MARUV перевтілилася на гарячу блондинку: спокусливе відео
-
11:15Знаки Зодіаку, яким важко бути щасливими
-
19:18Коли подорожі повернуться до попереднього рівня: прогноз експертів
-
16:46Як регулярні мандрівки впливають на рівень щастя: цікаве дослідження
-
12:20Як привести організм в норму після свят
-
09:25Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 5 січня
-
07:17Як працює найбільша автомийка у світі: видовищне відео
- 04 січня
-
21:49Без обов'язків й утрьох: якими видами сексу має зайнятися чоловік до одруження
-
18:49Variety склало рейтинг найбільш очікуваних фільмів 2021 року
-
15:13Три страви для зимової вечері, які можна приготувати за годину
-
12:18Психологи назвали 5 звичок щасливих людей
-
09:25Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 4 січня
-
07:46Учені назвали найпопулярніший вік чоловіків і жінок на сайтах знайомств
- 03 січня
-
21:48Яка інтимна стрижка у жінки найбільше подобається чоловікам: дослідження
-
19:497 неймовірно корисних продуктів з різних куточків світу
-
15:47Правило 1 відсотка: чому одні отримують все, а інші – нічого
-
12:15Астрологи назвали найуспішніший знак Зодіаку у 2021 році
-
09:51Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 3 січня
-
08:48Що буде з вами, якщо відмовитися від алкоголю на 7, 30 або 365 днів
- 02 січня
-
21:49Яку користь вашому здоров'ю принесе регулярне заняття сексом: 5 неочевидних наслідків
-
18:49Як провести свята з рідними без сварок і конфліктів: 6 корисних порад
-
15:15Названий популярний напій, що поліпшує обмін речовин
-
12:12Як налаштуватися на хороші зміни у новому році: 4 поради
-
09:46Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 2 січня
- 01 січня
-
21:49Як у різних країнах борються з похміллям: несподівані методи
-
18:46Усього 20 хвилин на тиждень: це заняття покращить ваше сімейне життя
-
14:18Як змінювалася сексуальна чеська снігуронька Кароліна Куркова: фото 18+