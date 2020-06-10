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6 прийомів, які насправді не рятують вас від мікробів
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Можна сотні разів на день мити руки, купити кілька літрів антисептика та ходити до супермаркету лише у рукавичках. Усе це класно, але не має майже нічого спільного з реальним захистом від мікробів. Розповідаємо вам про прийоми, які безсилі у боротьбі з мікроорганізмами.
Мотайте на вус і будьте здоровими!
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1. Правило 5 секунд
Легенда свідчить: якщо їжа впала на підлогу, але її підняли раніше, ніж через 5 секунд, то її сміливо можна їсти. Тому що мікроорганізми не настільки спритні і не встигнуть за такий короткий проміжок часу заповзти на ваш бутерброд або яблуко.
На жаль, насправді для цього їм вистачить і секунди – так говорять результати досліджень. І чим довше предмет контактує з мікробами, тим більше їх збереться на його поверхні. Так що їжу, що впала на підлогу, потрібно мити. А якщо зробити цього не можна – викинути.
2. Торкатися дверної ручки через рукав
Сама ідея – створити бар'єр між своєю шкірою і потенційно забрудненою поверхнею – дуже навіть правильна. Але ось використовувати для цього власний одяг не найкращий варіант. Бруд, бактерії і віруси, які були на дверній ручці, опиняються на вашому рукаві, а потім спокійнісінько контактують з зап'ястями і долонями, обличчям, волоссям, телефоном, сумкою і так далі.
Тому замість рукавів краще використовувати те, що можна відразу ж викинути, наприклад, серветку. Але обов'язково складену у кілька разів – інакше бруд (а разом з ним і мікроорганізми) просто вбереться у папір і опиниться на вашій шкірі. І так, руки, після того як ви торкались чогось у громадському місці, все одно краще помити або продезінфікувати антисептиком.
3. Натискати на кнопку ліфта ліктем або кісточками пальців
Тут майже та ж історія, що і в попередньому пункті. Це тільки здається, що так ми нічого не чіпаємо і мікроби з кнопок, ручок і дверей не зможуть заподіяти нам шкоди. Але, наприклад, ремінець сумки чи кишені одягу легко зачепити ліктями, а ще ми ставимо їх на стіл, а потім торкаємось його руками.
З кісточок пальців бруд і мікроорганізми легко потрапляють на долоні і обличчя – коли людина стискає руки в кулаки, переплітає пальці, підпирає підборіддя, тре одну руку об іншу і так далі. Словом, рекомендація з серветкою буде доречна і тут. Ну або можна спокійно натискати на кнопки пальцями, а прийшовши додому або на роботу, відразу ж помити їх.
4. Затримувати подих, якщо поруч хтось чхає або кашляє
Від зараження (якщо чхає хвора людина поруч) це вас не вбереже. По-перше, ви просто не встигнете затримати дихання досить швидко, і дрібні краплі слини і мокротиння все одно потраплять у ваші дихальні шляхи (так, звучить дуже гидко, але, на жаль, це так).
А по-друге, ніс не єдині ворота, через які інфекція проникає у ваш організм: мікроби можуть потрапити в очі або на губи. Трохи знизити ризик зараження можна, якщо носити маску і дотримуватися з оточуючими людьми соціальної дистанції у щонайменше 1,5-2 метрів.
5. Протирати поверхні антибактеріальною серветкою
Це працює, тільки якщо для кожної поверхні ви використовуєте нову серветку. А якщо протираєте однією і тією ж стіл, дверні ручки, вимикачі і кнопки, то просто переносите мікроорганізми з одного предмета на інший. Адже чим довше ви використовуєте серветку, тим менше антибактеріального засобу на ній залишається, і у мікробів з'являється більше шансів вижити.
6. Постійно наносити на руки антисептик
Здається, що санітайзер – це універсальний і 100-відсотковий засіб захисту. Протер ним руки, оббризкав все, що тільки можна, – і сидиш "у будиночку". Але антисептики працюють, тільки коли їх використовують правильно.
Вони не замінюють воду, мило та мийні засоби. І на брудних поверхнях ефективність антисептиків значно нижча, ніж на чистих. При цьому людина впевнена, що вона захищена, і спокійно торкається руками очей, рота і носа, люб'язно допомагаючи мікробам, які вижили, проникнути у свій організм.
Так що, якщо у вас є можливість попередньо протерти шкіру вологою серветкою, краще так і зробити – і тільки після цього наносити санітайзер. До речі, захоплюватися антисептиками теж не варто: занадто часте їх використання призводить до появи у мікроорганізмів резистентності.
Пам'ятайте про те, що у всьому має бути здорова межа. І захисту від мікробів це теж стосується. Бережіть себе та будьте здоровими, а також не забувайте носити захисні маски у громадських місцях.
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