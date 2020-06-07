Виконуйте негайно: 5 вправ, які забезпечать вам бадьорий ранок

Іноді навіть після тривалого сну не вдається прокинутися бадьорим і повним сил і хочеться просто продовжити валятися у ліжку. Але, на жаль, повсякденні справи і турботи ніхто не скасовував, і нам все-таки доводиться вставати, навіть якщо почуваємось дуже млявими. Ми знаємо, як це виправити!

Допомогти подолати сонливість і як слід підбадьоритися, щоб весь день почуватися енергійно, можуть ці прості вправи. Деякі з них можна виконати, навіть не встаючи з ліжка.

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1. Потягування і масаж

Найелементарніші потягування і масаж, що допомагає повернути чутливість усіх частин тіла після сну, бадьорять не гірше, ніж еспресо. Достатньо протягом декількох хвилин легкими круговими рухами і надавлюваннями розім'яти обличчя, вуха, шию, долоні і ступні, а потім потягнутися так, ніби хочете додати кілька сантиметрів у зрості, і сон як рукою зніме.

Елементарне потягування допоможе прийти до тями

2. Нахили голови

Ще один дуже простий, але дієвий спосіб швидко прокинутися. Для виконання цієї вправи, на відміну від вищеописаних, необхідно таки встати з ліжка. Підійміться (тільки не різко), встаньте прямо і почніть нахиляти голову у різні боки. Потім можете додати до нахилів повільні повороти за годинниковою стрілкою і проти. Якщо в положенні стоячи голова почне крутитися (відразу після сну таке буває), краще продовжуйте робити вправи сидячи.

3. Ножиці

Ця вправа не тільки швидко підбадьорить вас, але і допоможе прокачати прес і стегна. Лежачи на спині, випряміть і підійміть ноги (якщо виходить підняти високо, підіймати). Потім почніть схрещувати їх, як ножиці. Виконуйте вправу протягом 30-45 секунд, трохи відпочиньте і зробіть ще один підхід.

Зробіть кілька підходів

4. Легка розтяжка

Відразу після пробудження зробіть кілька елементарних вправ на розтяжку: сядьте (можна залишитися на ліжку, якщо зручно), випряміть ноги і спину і тягніться руками до пальців ніг; потім встаньте, поставте ноги на ширині плечей (можна трохи ширше) і, трохи пружинячи, нахиляйтеся, намагаючись покласти долоні на підлогу або хоча б на свої ступні.

5. Присідання

Присідання (навіть з власною вагою) прекрасно допомагають розім'ятися і підбадьоритися зранку, при цьому зміцнюючи м'язи ніг і сідниці. Але перед початком присідань, особливо з обтяженням, не забувайте розігрівати суглоби і дотримуйтесь правильної техніки виконання вправи, щоб потім не мати проблем зі спиною.

Не забувайте тримати спину рівно

Розім'ялись? Тоді можете сміливо приступати до сніданку. Гарного та бадьорого вам дня з Радіо МАКСИМУМ!

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