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Що буде з організмом, якщо щоночі користуватися смартфоном
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Комп'ютери та смартфони стали невід'ємними супутниками життя. Однак вони не надто корисні. Особливо, якщо користуватися ними без міри. Всі ці гаджети мають екран, який активно випромінює синє світло. Воно, за запевненнями вчених, має шкідливий вплив на організм людини.
Нове дослідження китайських вчених, проведене на мишах, підтверджує, що випромінювання синього спектра зовсім не нешкідливе. Вплив такого світла вночі, особливо якщо це відбувається день у день, призводить до появи симптомів депресії.
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Попередні дослідження показали, що люди, які працюють у нічну зміну, більш схильні до розвитку депресії, ніж люди, що працюють протягом дня. Учені припускають, що один з ключових чинників, що сприяють появі психологічних проблем, не саме нічне неспання, а використання у нічну зміну електронних пристроїв з синім світінням.
Під час експерименту фахівці піддавали мишей дії синього світла всього дві години щоночі (багато хто сидить за смартфоном значно довше). На перших порах з гризунами все було в порядку. Але через три тижні миші почали демонструвати явні симптоми депресії й апатії: не виявляли інтересу до їжі, знизилася їх фізична активність.
Більш того, навіть після припинення опромінення синім світлом ночами, гризуни довго не могли прийти в норму: тривожні симптоми зберігалися протягом трьох тижнів.
Дослідники також відзначили, що у денний час синє світло не чинило на гризунів абсолютно ніякого шкідливого впливу.
Ми не закликаємо вас відмовитися від користування гаджетами ввечері та перед сном. Але все ж рекомендуємо скоротити час, який ви проводите перед телевізором, комп'ютером і смартфоном. Спробуйте бодай за 2 години до сну влаштувати собі цифровий детокс. Для цього візьміться за прочитання якоїсь книжки або послухайте улюблену музику. Бережіть себе та будьте здоровими.
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