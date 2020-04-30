6 порад, які допоможуть побороти дефіцит енергії

Заспокоїти нерви і привести своє ментальне здоров'я до ладу – основне завдання якісного відпочинку. Однак більшість з нас віддає перевагу проведенню цього часу за переглядом фільмів або зустрічаючись з друзями.

Ми розібралися, що ж насправді необхідно для повного відновлення організму, а від яких методів варто відмовитися раз і назавжди.

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Математика сну

Розпочати відновлювальні вихідні можна з підрахунку необхідного часу для сну. Насправді існує алгоритм, за яким кожна людина може визначити свій "нічний" графік. У середньому для здорового сну і невимушеного підйому вранці потрібно пройти п'ять фаз, кожна з яких триває 1,5 години. Таким чином нам необхідно 7,5 години для повного відновлення організму. Однак цих цифр складно домогтися в умовах робочого графіку або при бажанні, нарешті, додивитися серіал до кінця. У такому випадку варто заздалегідь готуватися до бажаних нічним експериментів.

Наприклад, якщо хочете провести в суботу тривалий кіносеанс на дивані і лягти спати після півночі, то варто заповнити втрачені години в інші дні. Наприклад, у четвер і п'ятницю поспати зайву годину або дві. Так в організмі не буде сильного дефіциту часу для відновлення у ніч з суботи на неділю, а підйом вранці не стане справжнім жахіттям.

Приділяйте сну достатньо часу

Зміна раціону

У свята (та й під час карантину) ми часто переїдаємо, компенсуючи це обіцянками про швидку зміну раціону або бажанням почати з понеділка нову дієту. Не варто перевантажувати шлунок відразу декількома стравами за один перекус, тим більше, коли більшу кількість часу ви проводите вдома. Зайві кілограми стануть стресом не тільки для організму, але і для вашої самооцінки.

Страви, що містять велику кількість цукру, нерідко стають причиною стресу і навіть депресій. Спочатку вони затуманюють свідомість через різкий стрибок глюкози в крові, проте потім починається відхідна частина процесу, що супроводжується поганим настроєм і почуттям провини. На час мінівідпустки спробуйте забути про щоденну рутину та переглянути систему харчування. Наприклад, відмовтеся від кави і цукру на 21 день, якщо, звичайно, вам дозволить сила волі.

Перегляньте звичний раціон

Альтернативне дихання

Система альтернативного дихання полягає у чергуванні дихання то через одну ніздрю, то через іншу, без затримки між вдихом і видихом. Екс-модель Victoria's Secret Жизель Бюндхен активно займається спортом і вдосконалює свої навички в йозі. Одна з технік для глибокого відновлення й очищення організму, яку використовує супермодель, – метод альтернативного дихання. Він сприяє міцнішому сну і надає особливу дію в безпосередній момент стресу – завдяки системі "вдих-видих" тіло розслабляється, а нервова напруга зникає.

Виконуйте дихальні вправи

Аналіз страхів

Постійна взаємодія з людьми іноді може призвести до виникнення панічних атак: ви не встигаєте заповнити витрачену на людину енергію і тим самим створюєте стресову ситуацію. Саме тому так важливо відмовитися від спілкування, якщо хочете дійсно відпочити на повну. Наодинці з собою ви зможете розібратися з давніми думками, які тягнуть у минуле, і сконцентруватися на власному житті.

Крім того, ви нарешті залишитеся сам на сам зі своїми страхами – причиною багатьох негативних явищ, що провокують перенапруження та втому. Спробуйте записати всі тривожні думки в блокнот і проаналізувати їх реальність – може, не все так страшно, як здається, і є шляхи для позбавлення від них?

Випишіть усі своє страхи

Самомасаж

Для боротьби з тривогою і поганим настроєм є приємний і простий метод – техніка самомасажу. Регулярні і системні сеанси не вимагають професійних навичок, а отже, вам не доведеться покидати будинок у пошуках експерта. Сам ритуал займає не більше 20 хвилин, однак його цінність для організму надзвичайна.

При виконанні масажу обличчя пам'ятайте про безпеку – заздалегідь ознайомтеся з лініями руху рук, щоб не розтягнути і не пошкодити ніжну шкіру. Будь-яка з методик поліпшить кровообіг, очистить обличчя і тіло, а також посилить ефективність засобів для догляду. Під час процедури постарайтеся усамітнитися і насолодитися обстановкою – запаліть ароматичні свічки, використовуйте ароматичні олії, увімкніть заспокійливу музику.

Робіть самомасаж

Шавасана

Найкращими методами заспокоєння та відновлення організму вважаються йога та медитація. Техніка виконання вправ має різну дію, тому так важливо підібрати активність, що відповідає вашим потребам. Найкраща поза для відпочинку – шавасана, що передбачає повне розслаблення тіла і розуму.

Зазвичай шавасана стає завершальною вправою в практиці. Для її виконання вам необхідно лягти на спину і повністю розслабити всі м'язи, заплющити очі і сконцентруватися на диханні. Через три хвилини перестаньте контролювати дихання і відпустіть всі думки – в такому положенні проведіть 10 хвилин. На думку професійних йогів, шавасана замінить дві години сну і допоможе відпочити за короткий час.

Займайтесь йогою

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