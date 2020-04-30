Три способи зберегти гарний настрій на самоізоляції

Як, будучи вдома, підтримувати гарний настрій, а також чому режим самоізоляції може навчити нас сильніше відчувати радість.

Існують способи змінити концентрацію серотоніну – нейромедіатора, що відповідає за емоційну рівновагу. Один зі способів – підвищити в крові концентрацію триптофану, з якого синтезується серотонін. Триптофан міститься у великій кількості продуктів: наприклад, в сирі, горіхах, молоці, індичці і бананах.

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Ще один секрет гарного настрою це сонячне світло. Звичайно, в умовах самоізоляції час перебування на сонці практично звівся до нуля. Якщо є можливість – можна проводити час на дачі або балконі. Синтез серотоніну частково регулюється вітаміном D, який виробляється в організмі якраз під впливом сонця.

Поліпшити настрій може і запах хвої. Вчені встановили, що рецептори TAAR5 представлені не тільки в нюховій системі, а й у відділах мозку, відповідальних за емоції. TAAR5 відповідає за сприйняття найнеприємніших для людини запахів, які викликають негативні емоції. Однак з'ясувалося, що блокатором для цих рецепторів є речовина тімберол, що має запах смоли хвойних дерев.

Гарного вам настрою!

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