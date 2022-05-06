6 ознак військових маніпуляцій у мережі, про які варто знати

Що таке військові маніпуляції та як їх розпізнати / Max Muselmann on Unsplash

Війна триває і на інформаційному фронті, тому українцям дуже важливо розуміти, коли новини далекі від істини та створені для обману. Розповідаємо про ознаки військових маніпуляцій у соцмережах.

У Центрі протидії дезінформації продовжують звертати увагу на способи викривлення новин та підміну понять з боку пропагандистських та проросійських ЗМІ і дописів в мережі. Цього разу фахівці пояснили, якою буває військова маніпуляція.

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Медіаманіпуляція – вид психологічного впливу, що здійснюється за допомогою ЗМІ, і призводить до зміни настроїв, поведінки, поглядів тощо

6 ознак маніпуляції на військову тему:

1. Конкретна думка активно поширюється саме у проросійських Telegram-каналах. Приклади таких спільнот:

2. Загарбники умисно применшують власні втрати, зате публікують втрати України, посилаючись на "особисті джерела" та "секретні документи".

3. Просувається послання, що "українські військові теж не святі" на фоні справжніх перехоплених розмов про воєнні злочини окупантів та обстріли цивільного населення росіянами.

4. Демонстративно конкретизують номер військової частини, її розташування, а також імена та прізвища командирів.

5. У кожній публікації наголошують на критиці військового та політичного керівництва.

6. Використовують неякісні кадри та записи, на яких неможливо побачити деталі

Довіряйте лише офіційним джерелам, завжди ставте під сумнів чутки та вірте у перемогу нашої армії!, – підкреслюють у Центрі протидії дезінформації.

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