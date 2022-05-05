"Бойові наркотики в українських військових": нові фейки росЗМІ за останню добу

Російська пропагандистська машина не зупиняється, тож війна триває і на інформаційному фронті. Щодня у РФ з'являються нові фантастичні та обурливі маніпуляції. Що вигадали у росЗМІ станом на ранок 5 травня – читайте далі.

У Центрі протидії дезінформації при РНБО продовжують розвіювати ворожі фейки та маніпуляції. Станом на ранок 5 травня окупанти вирішили дійти ледь не до наукової фантастики, адже виправдовують успіхи українських військових "бойовими наркотиками".

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Російські ЗМІ поширили інформацію про те, що "в окопах у Рубіжному знайшли бойові психотропні препарати, що роблять "універсальних солдатів" з українських бійців". Застерігаємо: це – фейк! – наголошують у ЦПД.

Тему продовжили маніпуляціями про "українських бойовиків", які начебто "розстріляли колону біженців, що прямувала з Вовчанська до Харкова". Це чергова спроба демонізувати ЗСУ та Нацгвардію.

Але на цьому пропагандисти не зупинились та вирішили пустити дезінформацію, що "українська розвідка протягом 10 останніх років використовувала агентуру впливу для формування нейтрального ставлення польського суспільства до "Волинської різні" – масового вбивства українськими націоналістами поляків на Волині в 1943 році".

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