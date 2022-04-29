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війна

Як Росія намагається зірвати постачання "Байрактарів" в Україну

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Як росіяни маніпулюють новинами про "Байрактар" - фото 1
Як росіяни маніпулюють новинами про "Байрактар"

Пропагандистська машина Кремля прагне позбавити українських військових "Байрактарів", тому вдається до маніпуляції у власних медіа. Детальніше читайте далі.

У Центрі протидії дезінформації при РНБО України розповіли про те, як РФ й далі намагається маніпулювати на темі уламків українських безпілотників. Річ у тому, що окупанти збирають уламки "Байрактарів" у районах бойових дій та перевозять їх у прикордонні російські області.

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Упродовж кількох днів росЗМІ вже встигли опублікувати новини про начебто збиті "Байрактари" у Курській та Бєлгородській областях.

А вже сьогодні пропагандисти рф почали тиражувати тезу, що "не зважаючи на риторику турецького президента про мир в Україні, його дії розходяться зі словами, оскільки майже щодня з’являються нові фото збитих над рф "Байрактарів" ЗСУ, які постачає Туреччина", – зауважують у ЦПД.

Як Росія намагається зірвати постачання 'Байрактарів' в Україну - фото 504231

Однозначно така поведінка є спробою обмежити надходження "Байрактарів" в Україну. Ці безпілотники вже встигли чудово проявити себе у боротьбі з окупантами.

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