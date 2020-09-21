6 несподіваних ознак інтелекту, які дивують

Не завжди високий інтелект пов'язаний з геніальністю та успішністю, зате такі люди мають доволі нетиповий набір ознак. Звісно ж, не можна говорити про всіх, але науковці визначили кілька рис, притаманних саме дуже розумним особам.

Психічні розлади

Високий інтелект відкриває не лише більше дверей, а й збільшує ризики розвитку психічних розладів, приміром, біполярного розладу. Це підтвердило дослідження за участю 8-річних дітей з високим рівнем IQ, які у дорослому житті мали більше шансів зустрітись з цим недугом. Звісно ж, варто розуміти, що є чимало інших чинників для появи розладів, серед яких стрес, гени, важке дитинство чи захоплення наркотиків.

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Уміння довіряти

Як би дивно це не звучало, але американські учені виявили, що високий інтелект пов'язаний зі здатністю довіряти оточенню. Важливо додати, що йдеться не лише про близьке коло спілкування, а взагалі суспільство. І це не варто плутати з наївністю, адже розумні люди краще розпізнають тих, кому не варто довіряти, того й відкриті для інших.

Режим сови

Чимало відомих людей й хваляться тим, що прокидаються ще до сходу сонця та встигають зайнятись сотнею справ до того, як читач цього тексту вимкне перший будильник. Але відомий психолог Сатоші Канадзава вважає, що розумні люди мають власним режим дня, який не збігається з тим, який заклала еволюція. Хоч наші предки максимально намагались вкласти всі важливі справи у світлу пору дня, але особи з високим рівнем інтелекту частенько нехтують цією тисячолітньою звичкою.

Ліберали та атеїсти

Саме такими є високоінтелектуальні люди на думку Сатоші Канадзава. Він провів дослідження за участю підлітків та виявив, що середній рівень IQ в ультраконсерваторів сягав позначки у 95, а в лібералів - 106,5.

Схожа ситуація склалась і між вірянами (97) та атеїстами (103), хоча й розрив був значно меншим. Чому ж так? Психолог припускає, що багатовікова еволюція створила такі продукти як релігія та консерватизм, але часи змінюються, тож потрібно бути відкритим і до інших ідей, щоб отримувати інший результат, а не топтатись на місці.

Самотність

Також Канадзава виявив, що розумні люди значно краще себе почувають, якщо рідше бачаться зі своїми друзями та родичами. Кумедним фактом є те, що більшість людей навпаки прагнуть частіше зустрічатись з оточенням, щоб відчути радість. Чому ж інтелектуальні особи вибирають самотність? Річ у тому, що вони намагаються присвятити якомога більше часу на певних завданнях та проєктах, а не відволікатись. Ще однією причиною є те, що такі люди не шукають шляху до спільного процвітання, а намагаються прокласти свій шлях самостійно.

Слабка фізична активність

Ще один дивний факт, що люди з високим рівнем IQ мають доволі низьку фізичну активність. Учені виявили, що ті, хто менше займається спортом, більше полюбляють щось досліджувати та пізнавати. Це працює і навпаки: висока активність зменшує бажання щось вивчати, адже часто це доволі повільна та рутинна справа..

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