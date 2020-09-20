Яка риса притаманна всім розумним людям: про це говорив ще Стів Джобс

Мало хто не вважає себе розумним, однак є певна риса, яка об'єднує найбільш інтелектуальних людей. І справа зовсім не у глибоких знаннях у певній сфері.

Засновник компанії Apple Стів Джобс ще під час свого виступу Academy of Achievement у 1982 році розповів, що насправді об'єднує розумних людей. Виявилось, що знати дуже багато у певній сфері діяльності, не так важливо, як уміти бачити несподівані зв'язки між різними сферами.

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За його словами, саме поєднання сфер знань, які можуть здаватись кардинально різними, і дозволяє отримати значно ширший погляд на різноманітні проблеми. У якості прикладу Стів Джобс назвав політ над містом з висоти пташиного польоту.

"Поки інші люди намагаються зрозуміти, як дістатись з пункту А до пункту Б, читаючи ці дурні маленькі карти, ви просто бачите все місто перед собою", – заявив творець Apple.

А от для того, щоб опинитись на такій "висоті", потрібно вивчати світ по-своєму. Досвід кожної людини має відрізнятись. І якщо слів лише Джобса вам мало, то науковці вже дуже давно підтвердили його думку.

У рамках експеримент дослідники поселили групу дуже розумних людей з різних сфер життя та стежили за ними, намагаючись дізнатись, що у них є спільного. Виявилось, що всі вони, від підприємців і до поетів, завжди відкриті до нових ідей. До слова, це уміння не лише допомагає досягати успіхів, а й дозволяє зберегти розумові здібності у літньому віці.

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