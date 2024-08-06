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5 вітамінів та мінералів, які покращують зосередженість та продуктивність
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Якщо ви прагнете покращити свою здатність зосереджуватись, навчатись та бути продуктивним, забезпечте надходження до вашого організму наступних п’яти вітамінів та мінералів.
Про це йдеться у новому матеріалі на платформі "Почни Щось!".
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Пам’ятайте, що перед вживанням будь-якої нової харчової добавки слід порадитись із терапевтом.
1. Вітаміни групи В
Усі знають, що вітаміни групи В відновлюють сили, зосередженість та пильність. Іншими словами, вживаючи вітаміни цієї групи, ви будете більш енергійними та гнучкими, а ваші когнітивні здібності – покращаться. За даними досліджень, якщо у людини дефіцит вітамінів групи B, їй складніше навчатись, у неї менше сил і вона більш схильна до відволікання.
Вам передусім необхідно переконатись, що ви споживаєте достатньо вітаміну B-3 (нікотинова кислота), B-9 (фолієва кислота) та B-12, які забезпечують оптимальний рівень зосередженості та продуктивності.
Джерела: стручкова квасоля, картопля, спаржа, яйця, сир, шпинат, авокадо, м’ясо краба, молоко.
2. Вітамін D3
Це одна з найкращих добавок для підвищення рівня зосередженості. Він є критично важливим для належного функціонування нервової системи (швидкої роботи мозку) та більш ніж двохсот інших процесів організму, починаючи з вашого настрою та закінчуючи здоров’ям кісток.
Ризик дефіциту вітаміну D особливо високий у вегетаріанців та веганів.
Загалом вітамін D3 – це одна з тих харчових добавок, яка допоможе більшості з нас стабільно показувати кращі результати на роботі.
Джерела: 20-30 хвилин перебування на сонці, сьомга, оселедець, сардина, тунець, устриці, креветки, гриби.
3. Омега-3 жирні кислоти
Омега-3 потрібні для оптимізації багатьох функцій організму, таких як зір, серцебиття, робота печінки та інших. Однак причина, по якій Омега-3 жирні кислоти потрапили у цей перелік, полягає у тому, що вони надзвичайно корисні для когнітивних здібностей.
У сьогоднішньому суспільстві, де популярні дієти з низьким вмістом жиру, багато людей страждають від дефіциту Омега-3, який підвищує ризик ожиріння, діабету, депресії та ряду інших проблем, пов’язаних із синдромом порушення активності та уваги у дітей. Окрім того, у людини може погіршитись здатність концентруватись.
Джерела: сьомга, жирна риба, устриці, сардини, анчоуси, ікра, зерна чіа, зерна льону, грецькі горіхи, молочні продукти, яловичина.
4. Вітамін C
Вітамін C – це частина процесу генерації нейромедіатора норадреналіну. Норадреналін контролює увагу та реакцію. Таким чином, вітамін C опосередковано покращує вашу зосередженість.
Крім того, він також забезпечує захист від окислювального стресу (приміром, від алкоголю), медичних препаратів та звичайного стресу.
Джерела: чорниця, кале, перець чилі, чебрець, шпинат, ківі, броколі, брюссельська капуста, лимони, суниця, папая та апельсини.
5. Магній
Згідно з даними клінічних досліджень, магній допомагає наростити кісткову масу, показувати кращі результати під час фізичних навантажень та забезпечити належну регуляцію цукру крові. Окрім того, магній бере участь у тисячах хімічних реакцій в організмі, що робить його невід’ємною сполучною ланкою між усіма вашими органами.
Магній відіграє важливу роль у перетворенні багатьох вітамінів B у їхню активну форму, а також покращує пам'ять у довгостроковій перспективі.
Джерела: мигдаль, кеш’ю, чорний шоколад, авокадо, зернята, шпинат.
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