5 вітамінів та мінералів, які покращують зосередженість та продуктивність

Якщо ви прагнете покращити свою здатність зосереджуватись, навчатись та бути продуктивним, забезпечте надходження до вашого організму наступних п’яти вітамінів та мінералів.

Про це йдеться у новому матеріалі на платформі "Почни Щось!".

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Пам’ятайте, що перед вживанням будь-якої нової харчової добавки слід порадитись із терапевтом.

1. Вітаміни групи В

Усі знають, що вітаміни групи В відновлюють сили, зосередженість та пильність. Іншими словами, вживаючи вітаміни цієї групи, ви будете більш енергійними та гнучкими, а ваші когнітивні здібності – покращаться. За даними досліджень, якщо у людини дефіцит вітамінів групи B, їй складніше навчатись, у неї менше сил і вона більш схильна до відволікання.

Вам передусім необхідно переконатись, що ви споживаєте достатньо вітаміну B-3 (нікотинова кислота), B-9 (фолієва кислота) та B-12, які забезпечують оптимальний рівень зосередженості та продуктивності.

Джерела: стручкова квасоля, картопля, спаржа, яйця, сир, шпинат, авокадо, м’ясо краба, молоко.

2. Вітамін D3

Це одна з найкращих добавок для підвищення рівня зосередженості. Він є критично важливим для належного функціонування нервової системи (швидкої роботи мозку) та більш ніж двохсот інших процесів організму, починаючи з вашого настрою та закінчуючи здоров’ям кісток.

Ризик дефіциту вітаміну D особливо високий у вегетаріанців та веганів.

Загалом вітамін D3 – це одна з тих харчових добавок, яка допоможе більшості з нас стабільно показувати кращі результати на роботі.

Джерела: 20-30 хвилин перебування на сонці, сьомга, оселедець, сардина, тунець, устриці, креветки, гриби.

3. Омега-3 жирні кислоти

Омега-3 потрібні для оптимізації багатьох функцій організму, таких як зір, серцебиття, робота печінки та інших. Однак причина, по якій Омега-3 жирні кислоти потрапили у цей перелік, полягає у тому, що вони надзвичайно корисні для когнітивних здібностей.

У сьогоднішньому суспільстві, де популярні дієти з низьким вмістом жиру, багато людей страждають від дефіциту Омега-3, який підвищує ризик ожиріння, діабету, депресії та ряду інших проблем, пов’язаних із синдромом порушення активності та уваги у дітей. Окрім того, у людини може погіршитись здатність концентруватись.

Джерела: сьомга, жирна риба, устриці, сардини, анчоуси, ікра, зерна чіа, зерна льону, грецькі горіхи, молочні продукти, яловичина.

4. Вітамін C

Вітамін C – це частина процесу генерації нейромедіатора норадреналіну. Норадреналін контролює увагу та реакцію. Таким чином, вітамін C опосередковано покращує вашу зосередженість.

Крім того, він також забезпечує захист від окислювального стресу (приміром, від алкоголю), медичних препаратів та звичайного стресу.

Джерела: чорниця, кале, перець чилі, чебрець, шпинат, ківі, броколі, брюссельська капуста, лимони, суниця, папая та апельсини.

5. Магній

Згідно з даними клінічних досліджень, магній допомагає наростити кісткову масу, показувати кращі результати під час фізичних навантажень та забезпечити належну регуляцію цукру крові. Окрім того, магній бере участь у тисячах хімічних реакцій в організмі, що робить його невід’ємною сполучною ланкою між усіма вашими органами.

Магній відіграє важливу роль у перетворенні багатьох вітамінів B у їхню активну форму, а також покращує пам'ять у довгостроковій перспективі.

Джерела: мигдаль, кеш’ю, чорний шоколад, авокадо, зернята, шпинат.

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