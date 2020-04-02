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5 речей, яких нас навчила пандемія коронавірусу
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Коронавірус неабияк сколихнув увесь світ. Те, що було для нас звичним тепер здається настільки далеким і нереальним, що іноді здається, що цього не існувало взагалі. Розповідаємо вам, чого нас має навчити карантин, а також коронавірус. І мовиться не про майстерне запасання гречкою та масками.
До вашої уваги 5 речей, яких нас навчила пандемія коронавірусу.
До теми: Як не зійти з розуму під час карантину вдома: прості поради
1. Уникати паніки
Ми маємо надію, що ви не належите до тих українців, які у перший день карантину побігли до супермаркетів, аби скупити десять пачок гречки, два блоки туалетного паперу та з десяток літрів олії. Як показує практика, всі ці "накопичення" мають абсолютно всі шанси зіпсуватися або бути невикористаними.
Пандемія має навчити нас не піддаватися паніці. Пам'ятайте про те, що всі крамниці працюють, продуктів на усіх вистачить. Єдиний сценарій дефіциту пов'язаний із нами самими. Чим більше ми купуємо продуктів і предметів першої необхідності, тим менше їх на прилавках магазинів. Не забувайте, що крамниці працюють не на повну потужність, тож продавці та постачальники часто просто не встигають виставляти на прилавки все.
2. Накопичувати гроші
На жаль, опитування свідчать про те, що понад половина українців не мають фінансової подушки. Карантин же став причиною скорочень та вимушених відпусток власним коштом. Саме тому ця ситуація має навчити вас відкладати гроші не лише на новенький iPhone або тиждень у Єгипті, а й на нагальні потреби, пов'язані з непередбачуваними ситуаціями.
3. Цінувати те, що маємо
Наявність інтернету – справжня благодать для людей, які вимушені тижнями сидіти вдома. Це не означає, що потрібно цілодобово залипати над серіалами та фільмами. Ви можете провести час для саморозвитку, вивчення чогось нового або ж роботи. Останнє актуальне, якщо у вас є можливість працювати дистанційно.
Не забувайте також про спілкування з рідними або сусідами по помешканню. Зателефонуйте бабусі, спитайте, як вона себе почуває. Не забувайте про відеозв'язок. Він дає можливість спілкуватися так, ніби між вами не існує жодної відстані.
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4. Поважати чужу роботу
Якщо раніше ви недооцінювали роботу кур'єрів, продавців, медиків та інших, то під час карантину у вас є можливість переглянути свої погляди на життя. Дякуйте за надані послуги, не полінуйтесь побажати гарного дня та здоров'я. Пам'ятайте про те, що людяність починається з нас. І карантин не є причиною того, що ми повинні перетворюватися на звірів!
5. Допомагати іншим
Не варто забувати й про те, що карантин – ідеальна нагода допомагати іншим. У вашому будинку мешкають люди поважного віку? Не полінуйтесь поцікавитися у них (через двері, щоб не наражати на небезпеку), чи не потрібна їм допомога. Вам же не важко буде принести з крамниці не лише продукти для себе, а й для тих, кому вони необхідні.
Не забувайте допомагати своїм рідним. І мовиться не лише про матеріальну, а й про інформаційну підтримку. Про що ми? А про те, що ви можете допомогти батькам і бабусям/дідусям вибирати саме ті медіа, які не маніпулюють думкою, що дозволить уникати паніки та підходити до ситуації з холодним розумом. Інфогігієна – теж важливий елемент допомоги.
Карантин рано чи пізно закінчиться, а це означає, що після цього всього ми всі вийдемо на вулиці та знову насолоджуватимемось життям. Усе як раніше. Залишайтесь людьми, мийте руки з милом, а також не забувайте частіше телефонувати рідним!
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