Гаррі Поттер вдома: з'явився сайт для фанів поттеріани, на якому ви "залипнете"

Британська письменниця Джоан Роулінг, яка написала серію книг про Гаррі Поттера, запустила сайт Harry Potter At Home. Так вона вирішила розважити шанувальників магічної саги, які нудьгують на карантині через коронавірус.

Дрібка магії в цей непростий час не завадить нікому! "Батькам та вчителям, які думають, чим розважити дітей, поки ми перебуваємо в ізоляції, може знадобитися трохи чарів, тому я із задоволенням запускаю проєкт "Гаррі Поттер вдома", – написала Джоан Роулінг. Цікавим цей проєкт буде і для дорослих шанувальників поттеріани (перевірено на власному досвіді!).

На сайті Harry Potter At Home можна знайти розважальні статті, загадки, головоломки, відеоролики, та навіть майстер-класи з малювання чарівних істот. Крім того, кожен охочий зможе безкоштовно послухати аудіоверсію книги "Гаррі Поттер і філософський камінь" більш ніж на 20 мовах.

Уже понад 20 років Гоґвортс є порятунком для всіх: читачів і шанувальників, дітей і дорослих. У такий дивний час ми хочемо запросити вас до Гоґвортсу, який стане відпочинком для вас, вашої родини й тих, про кого ви дбаєте, – йдеться на сайті.

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