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Бабуся буде у захваті: круті та стильні смартфони, які сподобаються і вам
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Карантин став причиною того, що ми змушені частіше спілкуватися з рідними за допомогою гаджетів. Такий відповідальний крок вбереже не лише ваше здоров'я, а й здоров'я тих, кого ви любите. Ловіть ТОП смартфонів, які не соромно буде подарувати своїй бабусі. Будьте на зв'язку, де б ви не були!
Якщо ваша бабуся уже упевнений користувач смартфона, то ми можемо вам лише нагадати не забувати подзвонити їй. Пам'ятайте про те, що живе спілкування надзвичайно цінне в цей нелегкий час. А тим внукам і онучкам, чиї бабусі та дідусі досі спілкуються з технікою на "Ви", варто замислитися над покупкою гаджета, який дозволить завжди залишатися на зв'язку. У крайньому разі завше можна віддати свій старенький смартфон, який уже пів року очікує у шухляді на свого нового власника.
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Критерії вибору смартфона для бабусі
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Діагональ екрана
Це ми, коли починаємо підбирати під себе новий смартфон, звертаємо увагу на кількість ядер, процесор, камери, а також пам'ять. Новачку на цьому поприщі спочатку варто сконцентруватися на діагоналі екрану (ну і габаритах загалом).
Чому цей пункт настільки важливий? А тому, що смартфон має комфортно лежати в руці. Пам'ятайте про той факт, що після кнопкового телефона будь-який сенсорний здаватиметься гігантським. Ну, гаразд, майже будь-який.
Користуємось золотим правилом: смартфоном зручно користуватися доти, поки його можна охопити за допомогою великого та середнього пальців. Усе, що більше – від лукавого.
Якщо ж ви подаруєте надто великий смартфон, то маєте всі шанси, що бабусі/дідусеві буде незручно користуватися ним, він не влазитиме у кишень одягу, а це стане причиною того, що ваші рідні не погодяться міняти свою стареньку, обмотану скотчем крихітку на новий гаджет.
Не забувайте про те, що смартфон ви купуєте не для себе, але як для себе. Тобто це має бути не відвертий шлак.
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Продуктивність
Хай там як, але цей пункт теж важливий. Ми сильно на ньому концентрувати свою увагу не будемо, але наголосимо на тому, що вічно зависаючий смартфон може стати причиною стресу та переживань. Вони однозначно не потрібні вашим рідним. Гаджет має бути хорошим і працювати упевнено.
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Автономність
Кнопковий телефон, як правило, асоціюється у нас з хорошою автономністю. Тож обновка теж не повинна "проситися" на зарядку посередині дня. Ясна річ, що ваша бабуся/дідусь не будуть цілими днями залипати на YouTube (не факт), рубатися в PUBG, а також чатитися у Telegram, але це геть зовсім не означає, що смартфон потрібно брати з сороміцьким акумулятором. В ідеалі, варіанти з місткістю від 4000 мАг. Вам же спокійніше буде!
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Хороша фронталка
Смартфон – зручний інструмент для відеодзвінків. І для того, щоб ви могли добре бачити свою бабусю (майже, як у казці про Червону шапочку), потрібно буде при його виборі достатньо уваги звернути на фронтальну камеру. Звичайно ж, зараз майже ніхто з виробників відвертого гівенця не встановлює, але все ж краще нагадати заздалегідь, щоб ви не забули.
По основних пунктах ми пройшлися. Далі ми назвемо кілька відмінних, на думку нашої редакції, варіантів, які сподобаються вашим рідним, які лише починають знайомство зі смартфонами.
ТОП смартфонів для бабусі
Samsung Galaxy A30s
Звичайно ж, можна було б запропонувати щось простіше та бюджетніше, але у Samsung досі не навчилися робити достойні смартфони за недорого. Тому, вибачайте, але охочим братися за A-бренд доведеться трішки викласти грошенят. Корейці нам пропонують і відмінну автономність, і крутий екран, і привабливий дизайн.
Технічні характеристики Samsung Galaxy A30s:
- екран: 6,4", Super AMOLED, 1560 х 720, Gorilla Glass 3
- процесор: Exynos 7904
- пам'ять: 3 + 32 ГБ
- камери: 25 Мп + 5 Мп + 8 Мп
- акумулятор: 4000 мАг
- габарити: 158,5 x 74.7 x 7.8 mm, 169 грамів
ціна в Україні: від 4 999 гривень за версію 3 + 32 ГБ
Redmi 8
Бюджетний батарейкофон від китайців сподобається кожній бабусі, і не лише їй. Звичайно ж, технічними характеристиками смартфон не вражає, але вражає своєю автономністю. Цьому сприяє пристойна батарея на 5000 мАг. Дві доби, а то й більше, без зарядки гарантуємо.
Технічні характеристики Redmi 8:
- екран: 6,22", IPS, 1520 х 720, Corning Gorilla Glass 5
- процесор: Snapdragon 439
- пам'ять: 3 + 32 ГБ / 4 + 64 ГБ
- камери: 12 Мп (f / 1,8) + 2 Мп (датчик глибини різкості)
- акумулятор: 5000 мАг
- габарити: 156 x 75.4 x 9.4 mm, 188 грамів
ціна в Україні: від 3 699 гривень за версію 3 + 32 ГБ
iPhone 7
Якщо у вашій сім'ї всі ходять зі смартфонами від Apple, то рекомендуємо звернути увагу на iPhone 7. Його досі можна вважати бадьореньким гаджетом, який підійде не лише бабусі або дідусю, а й онукам.
Технічні характеристики iPhone 7:
- екран: 4,7", IPS, 1334 х 750, Corning Gorilla Glass
- процесор: Apple A10
- пам'ять: 2 + 32 ГБ / 128 / 256
- камери: 7 Мп
- акумулятор: 1960 мАг
- габарити: 138.3 x 67.1 x 7.1 mm, 138 грамів
ціна в Україні: 9 999 гривень за версію на 32 ГБ
Звичайно ж, відразу ж бігти та замовляти смартфон для своєї бабусі не потрібно. Не забувайте, що зараз надзвичайно цінується увага, тому не полінуйтесь зателефонувати рідним, спитати, як вони себе почувають. Якщо ж ми надихнули вас на покупку гаджета, то наполегливо рекомендуємо скористатися доставкою. Бережіть себе, мийте руки та залишайтесь вдома!
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