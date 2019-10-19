5 причин, через які ваш ремонт приречений стати вічним

Роблячи ремонт у квартирі, ви можете захотіти заощадити на тому, що вам здається неважливим. Але часто таке "зрізання кутів" призводить до поганих наслідків. Розповідаємо, чому потрібно приділити особливу увагу, щоб не витратити значно більше, ніж передбачалося з самого початку.

Отже, ви нарешті наважилися замислитися над початком ремонту у квартирі. Що ж може суттєво затягнути процес?

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1. Ви працюєте без чіткого плану

Будь-яку складну задачу краще вирішувати за планом, в тому числі і ремонт. Якщо ви міняєте вікна вже після оздоблювальних робіт і поклейки шпалер, якщо встановлюєте двері до того, як під'єднали техніку, а розетки закупили в останній момент, то у нас погані новини. Попереду на вас чекає чимало сумних днів у спробі викроїти час і гроші на виправлення цих помилок.

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2. Ви вибираєте тільки недорогі матеріали

Бажання заощадити – це нормально, якщо економія розумна. Купівля найдешевшого клею для шпалер від невідомого виробника, через який дорогий оздоблювальний матеріал відшарується вже через місяць, – це погана ідея. Як і установка найбюджетніших пластикових вікон, які погано поєднуються з інтер'єром усієї квартири і не утримують тепло. В результаті все одно доведеться усувати ці недоліки – і це незаплановані витрати.

3. Ви купуєте матеріали в п'яти різних місцях

У гонитві за економією багато хто готовий об'їздити кілька магазинів, порівнюючи ціни на будматеріали, меблі та техніку. Але ця різниця часто нівелюється іншими витратами. Може виявитися, що в одному місці взагалі немає доставки, а в іншому вантажники навіть за гроші не підіймають покупки на поверх. А якщо ви вирішуєте питання з доставкою своїми силами, ви також витрачаєте ресурси на поїздки по всьому місту, а також закупити в різних магазинах.

Іноді бажання зекономити виливається у пристойну копієчку

4. Ви економите на виконавцях

Що підвищує вартість ремонту: економія на виконавцях. Не всі готові наймати компетентних фахівців для проведення ремонту, адже їхні послуги зазвичай коштують недешево. Любителі ризикувати просто сортують за цінами пропозиції від виконавців або наймають "знайомих знайомих", у яких немає потрібного досвіду та знань. Цілком закономірно, що після раптового падіння штукатурки на обідній стіл або виявлення тріщин в ламінаті за такими горе-ремонтниками треба все переробляти.

Ще більш невдалий варіант – намагатися все виконати самостійно, не розуміючи при цьому специфіки робіт. Найшкідливіше, що може статися, – якась кількість матеріалів буде просто витрачена даремно, а сам ремонт у результаті затягнеться. Гірше, якщо ваша перша спроба розібратися з електрикою призведе до травм, а сусіди знизу стануть вашими ворогами, тому що ви їх регулярно "топите".

5. Ви не перевіряєте роботу бригади

Буває, що власники житла занадто довіряють найнятим робітникам і не відслідковують проміжні етапи процесу. Звичайно, не потрібно в усе втручатися і постійно контролювати фахівців. Але і пустити все на самоплив у надії, що професіонали впораються і без вас, – не найкраще рішення.

Не забудьте перевірити виконану роботу

Пам'ятайте, що економити слід з розумом, а також бажано довіряти роботу справжнім професіоналам. Бережіть себе та свої гроші, а також не забувайте слухати Радіо МАКСИМУМ!

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