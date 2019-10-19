6 вагомих причин працювати на фрілансі

Перебратися з офісу додому та постійно працювати в зручному для тебе місці – задача не з простих. Але останнім часом люди віддають перевагу фрілансу, і їхня кількість лише росте. Воно й не дивно, адже такий тип роботи має низку переваг. Про них ми й розповімо.

Отже, чому корисно працювати на фрілансі, – читайте далі!

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1. Ваше робоче місце там, де ви! Це одна з найголовніших причин, через які люди вибирають фріланс. Багатьом набридає сидіти на одному і тому ж місці, в офісі. Хтось любить працювати в ресторані, інші працюють подорожуючи. Головна умова – надійний інтернет і ноутбук під рукою.

Ваш офіс там, де ви самі

2. Можливі спонтанні поїздки. Якщо ви жадаєте пригод, то фріланс – ваш вибір. Адже з такими умовами роботи можна не переживати через вашу фізичну відсутність в офісі. Зірватися можна коли завгодно і де завгодно.

3. Час роботи ви вибираєте самі. У кожного свої біоритми. Комусь зручніше працювати вранці, інші розгойдуються тільки ближче до вечора. Фрілансер може працювати у той час, коли йому самому найбільше подобається.

Ви самостійно керуєте робочим процесом

4. Фріланс – це комфорт. Хочете – лежите в кріслі з ноутбуком на колінах. Хочете – поставте ліжко посеред свого "офісу" та працюйте так, як вашій душі завгодно. Для тих, хто любить більше організованості, можна відтворити кабінет. Причому придумати власний дизайн, щоб у ці робочі стіни хотілося повертатися. Загалом, комфорт – ось що чекає на людину, яка обрала фріланс.

5. Ніяких паперів. Фріланс дозволяє не збирати різні папери, не треба возити їх з собою. Адже всю інформацію завжди можна зберігати в комп'ютері, використовувати знімні пристрої. Ніяких офісних правил, де постійно використовують занадто багато паперу. Турбота про екологію!

Залишіть папір для нотаток та ідей

6. Обід не за графіком. Зазвичай в офісі обід влаштовують строго у певні години. Але фріланс дозволить вам обідати тоді, коли зручно саме вам, а не начальнику. Графік харчування з фрілансом буде гнучкішим.

А ще на фрілансі можна насолоджуватися улюбленою музикою на Радіо МАКСИМУМ, і ніхто з колег не заважатиме вам це робити!

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