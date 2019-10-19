Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Бокс Серіал Великі Вуйки

6 вагомих причин працювати на фрілансі

  • 24
Робота на фрілансі – ідеальний варіант - фото 1
Робота на фрілансі – ідеальний варіант

Перебратися з офісу додому та постійно працювати в зручному для тебе місці – задача не з простих. Але останнім часом люди віддають перевагу фрілансу, і їхня кількість лише росте. Воно й не дивно, адже такий тип роботи має низку переваг. Про них ми й розповімо.

Отже, чому корисно працювати на фрілансі, – читайте далі!

І ще: Як уникнути емоційного вигорання на роботі: дієві поради

1. Ваше робоче місце там, де ви! Це одна з найголовніших причин, через які люди вибирають фріланс. Багатьом набридає сидіти на одному і тому ж місці, в офісі. Хтось любить працювати в ресторані, інші працюють подорожуючи. Головна умова – надійний інтернет і ноутбук під рукою.

Ваш офіс там, де ви самі - фото 362338
Ваш офіс там, де ви самі

2. Можливі спонтанні поїздки. Якщо ви жадаєте пригод, то фріланс – ваш вибір. Адже з такими умовами роботи можна не переживати через вашу фізичну відсутність в офісі. Зірватися можна коли завгодно і де завгодно.

3. Час роботи ви вибираєте самі. У кожного свої біоритми. Комусь зручніше працювати вранці, інші розгойдуються тільки ближче до вечора. Фрілансер може працювати у той час, коли йому самому найбільше подобається.

Ви самостійно керуєте робочим процесом - фото 362339
Ви самостійно керуєте робочим процесом

4. Фріланс – це комфорт. Хочете – лежите в кріслі з ноутбуком на колінах. Хочете – поставте ліжко посеред свого "офісу" та працюйте так, як вашій душі завгодно. Для тих, хто любить більше організованості, можна відтворити кабінет. Причому придумати власний дизайн, щоб у ці робочі стіни хотілося повертатися. Загалом, комфорт – ось що чекає на людину, яка обрала фріланс.

5. Ніяких паперів. Фріланс дозволяє не збирати різні папери, не треба возити їх з собою. Адже всю інформацію завжди можна зберігати в комп'ютері, використовувати знімні пристрої. Ніяких офісних правил, де постійно використовують занадто багато паперу. Турбота про екологію!

Залишіть папір для нотаток та ідей - фото 362340
Залишіть папір для нотаток та ідей

6. Обід не за графіком. Зазвичай в офісі обід влаштовують строго у певні години. Але фріланс дозволить вам обідати тоді, коли зручно саме вам, а не начальнику. Графік харчування з фрілансом буде гнучкішим.

А ще на фрілансі можна насолоджуватися улюбленою музикою на Радіо МАКСИМУМ, і ніхто з колег не заважатиме вам це робити!

Читайте також: Дієтологи назвали ідеальні перекуси для офісу

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Найкращі детективні серіали осені 2019, які захоплюють з перших хвилин
  • 13 жовтня, 21:00
  • 5590
Volkswagen завдав збитків Радіо МАКСИМУМ: деталі справи
  • 02 жовтня, 14:45
  • 502
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1831458
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл