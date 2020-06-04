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5 правил води: як, коли та скільки потрібно пити
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Ми вже давно перестали пити воду тільки тоді, коли відчуваємо спрагу. Культ чистої питної води зараз на піку популярності, і нам стало важливо знати, скільки, як і коли її пити, а також які переваги для здоров'я ми отримаємо, якщо почнемо вливати в себе трендові 2 літри щодня.
Розповідаємо головні факти про роль води у системі правильного харчування і ділимося важливими секретами про те, як правильно підтримувати водний баланс і при цьому не впадати в крайності.
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1. Два літри на день або все-таки менше?
Ми неодноразово чули з різних джерел, що норма питної води на добу для дорослої людини становить ні більше, ні менше як вісім склянок або, якщо хочете, 2 літри.
Всякий, хто хоча б раз пробує слідувати такому правилу, відразу ж розуміє, що воно не має нічого спільного з реальністю. Цифри завжди умовні і залежать від багатьох факторів. У випадку з водою це ваші здоров'я, вага, вік, стать і навіть температура тіла, а також клімат, в якому ви живете, і фізична активність, якої ви дотримуєтеся.
Орієнтуйтеся на свої відчуття, навчившись розпізнавати спрагу і запобігати зневодненню. По можливості проконсультуйтеся зі своїм дієтологом. Завжди тримайте воду під рукою і пийте її з задоволенням.
2. Вода перед їжею
Випивати склянку води перед їжею – головне правило здорового харчування. Ця невелика кількість рідини зможе вирішити відразу кілька проблем: процес травлення прокинеться і згодом покращиться, почуття голоду притупиться, а стінки шлунка, що розтягнулися, не дозволять переїсти.
Ми не рекомендуємо фанатично випивати перед їжею літр води одним махом. У такому випадку вода буде довго залишати ваш шлунок, і разом з перетравлюваною їжею сильно розтягне його стінки, привівши до здуття, важкості і дискомфорту.
3. Вода під час їжі
Довгий час міф про те, що пити під час їжі ні в якому разі не можна, був непристойно популярний. Прихильники здорового способу життя пояснювали цю заборону тим, що вода розбавляє шлунковий сік і знижує кислотність, гальмуючи метаболізм і перетравлення їжі.
Сьогодні дієтологи і гастроентерологи практично вмовляють нас пити рідину під час їжі. Однак, ми радимо все-таки не зловживати водою під час прийому їжі. Так ми звикнемо ретельніше пережовувати їжу і не ковтати великі порції, спішно запиваючи їх.
4. Вода після їжі
Випити кілька ковтків чистої питної негазованої води відразу після їжі не злочин, і якщо ви відчуваєте таку необхідність або відчули гостру спрагу, не відмовляйте собі в нормальній потребі. Строго кажучи, якогось загального правила про те, чи можна пити воду після їжі, не існує. Хтось стверджує, що можна починати втамовувати спрагу, почекавши пів години, а дехто впевнений, що чекати потрібно не менш як годину.
Ми радимо звернути увагу на ваші індивідуальні потреби й особливості організму, в тому числі на час перетравлення їжі в шлунку. Важливо дати їжі час трохи засвоїтися – так ви зможете уникнути різних "сюрпризів": здуття, важкості і болю в животі.
5. Вода і здоровий спосіб життя
Який би ми не вибрали час для того, щоб вгамувати спрагу склянкою води, ми приносимо своєму організму тільки користь. Вода запускає обмінні процеси в організмі, покращує роботу шлунково-кишкового тракту, насичує вологою нашу шкіру, очищаючи її від токсинів, а також сприятливо впливає на кровоносну систему, впливаючи на процес оновлення клітин.
Особливо ретельно за водним режимом повинні стежити спортсмени: їм набагато легше постраждати від зневоднення, адже під час тренувань організм з потом втрачає не тільки воду, а й відчутні кількості натрію, калію і магнію – найважливіших мінеральних речовин. Пийте воду кімнатної температури за годину-пів години до і відразу після тренування, а в разі потреби – і під час фізичних навантажень.
Загалом, переконують експерти, слід прислухатися до свого організму. Пийте тоді, коли відчуваєте спрагу та не забувайте про те, що фанатизм ще нікому не приносив користі.
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