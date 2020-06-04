Учені назвали ще одну вагому причину спати голяка

Літо – ідеальна пора, коли можна нарешті забути про теплі ковдри та піжами. Залишається лише дочекатися, коли це тепло прийде. А ще влітку ідеально спати голяка. Вчені розповіли, чому це корисно.

У людей, які сплять голяка, прискорюється нічний метаболізм, тому вони витрачають більше калорій. Відповідно, сон без одягу сприяє схудненню. Про це розповідається у дослідженні американських науковців.

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Фахівці Національного інституту здоров'я Сполучених Штатів Америки провели експеримент, який показав, що організм дійсно витрачає більше енергії, якщо не зігрівати його одягом під час нічного сну. Якщо спати голяка, то за ніч тіло витрачає у середньому на десять відсотків більше енергії – це досить відчутний бонус для тих, хто хоче позбутися від зайвих кілограмів.

Сон голяка допомагає спалювати калорії

"Якщо ви спите без одягу, то вашому тілу доводиться витрачати енергію на обігрів. Метаболізм прискорюється і ви отримуєте непоганий ефект. Зокрема, білий жир в організмі активніше замінює бурий", – кажуть американські дослідники.

Ясна річ, що у вас не вийде схуднути, тільки відмовившись від сну в одязі. Для помітних результатів доведеться докладати серйозніших зусиль – зокрема, привести до ладу свою дієту і перестати вживати шкідливу їжу, а також почати піддавати своє тіло інтенсивним фізичним тренуванням.

Але для того, щоб отримати максимальні результати, можна використовувати і додаткові методи, одним з яких може стати сон голяка.

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