Експерти розповіли, від яких продуктів слід відмовитися у другій половині дня

Те, що ми їмо, безпосередньо впливає на якість нашого сну. Принаймні у цьому переконані дієтологи з Іспанії. Вони розповіли, від чого слід відмовитися у другій половині дня, аби не страждати від безсоння.

Експерти з Іспанії повідомили, що вечеря, яка включає сирну страву, келих червоного вина і темний шоколад на десерт, значно знижує якість сну. Особливо, якщо людина вже страждає від безсоння.

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Фахівці відзначили, що в деяких сирах міститься амінокислота, яка збільшує вироблення норадреналіну. Останній виділяється у стресових ситуаціях, що в результаті заважає спокійному відпочинку.

Темний шоколад "перебиває" сон через присутність у ньому разом з амінокислотами кофеїну. Відтак, після його вживання організм налаштований на бадьорість, а не на відпочинок.

Чорний шоколад перед сном їсти не бажано

Також незадовго до сну не слід їсти страви з капустою, навіть якщо це буде легкий овочевий салат. Нерозчинні волокна, які містяться у хрестоцвітних (броколі, звичайній і цвітній капусті) довго перетравлюються і заважають спокійному сну.

Крім того, не потрібно на вечерю вживати страви з томатним соусом (через високу кислотність продукту), а також гостру їжу.

Страви з томатним соусом теж їсти не слід

Алкогольні напої перед сном теж не найкращий варіант. По-перше, вони навантажують організм. По-друге, можуть стати причиною поганого самопочуття наступного ранку.

Бережіть себе та не забувайте, що вечеряти слід щонайменше за 2-3 години до сну.

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