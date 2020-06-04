Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Експерти розповіли, від яких продуктів слід відмовитися у другій половині дня

  • 29
Деякі продукти провокують безсоння - фото 1
Деякі продукти провокують безсоння

Те, що ми їмо, безпосередньо впливає на якість нашого сну. Принаймні у цьому переконані дієтологи з Іспанії. Вони розповіли, від чого слід відмовитися у другій половині дня, аби не страждати від безсоння.

Експерти з Іспанії повідомили, що вечеря, яка включає сирну страву, келих червоного вина і темний шоколад на десерт, значно знижує якість сну. Особливо, якщо людина вже страждає від безсоння.

І ще: Три правила сніданку для тих, хто хоче схуднути

Фахівці відзначили, що в деяких сирах міститься амінокислота, яка збільшує вироблення норадреналіну. Останній виділяється у стресових ситуаціях, що в результаті заважає спокійному відпочинку.

Темний шоколад "перебиває" сон через присутність у ньому разом з амінокислотами кофеїну. Відтак, після його вживання організм налаштований на бадьорість, а не на відпочинок.

Чорний шоколад перед сном їсти не бажано - фото 408138
Чорний шоколад перед сном їсти не бажано

Також незадовго до сну не слід їсти страви з капустою, навіть якщо це буде легкий овочевий салат. Нерозчинні волокна, які містяться у хрестоцвітних (броколі, звичайній і цвітній капусті) довго перетравлюються і заважають спокійному сну.

Крім того, не потрібно на вечерю вживати страви з томатним соусом (через високу кислотність продукту), а також гостру їжу.

Страви з томатним соусом теж їсти не слід - фото 408139
Страви з томатним соусом теж їсти не слід

Алкогольні напої перед сном теж не найкращий варіант. По-перше, вони навантажують організм. По-друге, можуть стати причиною поганого самопочуття наступного ранку.

Бережіть себе та не забувайте, що вечеряти слід щонайменше за 2-3 години до сну.

Читайте також: Чому швидко повертається відчуття голоду: поширені причини

Джерело: Lavanguardia
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Усе геніальне – просто: 17 речей, які ніби потрапили до нас із майбутнього
  • Вчора, 17:00
  • 201
4G тягне по Україні: вигравай круті призи в новій акції від Радіо МАКСИМУМ і Київстар
  • Вчора, 11:50
  • 83
Нікітюк та Саніна майже не змінились: фото українських зірок в дитинстві
  • 01 червня, 20:00
  • 1272
Загрузка...
Новини