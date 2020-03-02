5 ознак того, що ваші тренування недостатньо ефективні

Тричі на тиждень ви справно відвідуєте спортзал. Заняття приносять задоволення, а ви думаєте, що отримуєте належний результат. Впевнені? Ми зібрали для вас п'ять ознак того, що ваші тренування недостатньо ефективні.

Отже, на що потрібно звернути увагу тим, хто регулярно навідується до спортзалу?

І ще: Скільки калорій потрібно вживати чоловікам: простий розрахунок

Ознака №1: ви не пам'ятаєте, коли захекались на тренуванні

Рівень витривалості у кожної людини різний. Однак ускладнення дихання під час тренування – природний процес. Короткочасні ускладнення дихання вказують на те, що тренування проходять ефективно. Перевірити неефективність можливо іншим способом – спробуйте заговорити і підтримати бесіду під час виконання спортивних вправ. Інтенсивне тренування не дозволить зробити це.

Відсутність ускладненого дихання – ознака, що ви недостатньо стараєтесь

Ознака №2: однакова інтенсивність на всіх тренуваннях

Організм звикає до фізичних навантажень. Повторення однакових дій і вправ перестане приносити належний результат. Зміни в тілі складніше помічати. В такому випадку необхідно спробувати анаеробні тренування. Протягом тривалого часу виконувати подібні тренування не вийде. Однак втома буде наступати швидше: серцево-судинна система не зможе забезпечувати м'язам достатній рівень кисню для створення необхідної кількості енергії. Кардіотренування дозволять зробити заняття ефективнішими.

Ознака №3: ​​багато різнопланових вправ протягом дня

15 кілометрів пробіжки зранку, бокс вдень, а ввечері тренажерний зал із силовими вправами? Подібний підхід до тренувального процесу неефективний. Декілька різнопланових вправ можуть стати причиною виникнення травм. В ідеалі тренувань повинно бути не більше п'яти на тиждень. Якщо не можете жити без кількох занять на день, постарайтеся скласти грамотну програму, щоб вправи доповнювали одна одну.

Чергуйте фізичні навантаження

Ознака №4: ви не захоплені тренувальним процесом

Тренувальний процес повинен займати всі думки і час під час виконання вправ. Якщо в залі ви постійно дивитеся телевізор, перемикаєте музику в плеєрі, мови про ефективність бути не може. Музика під час тренування важлива, але це не повинно займати всі думки, щоб не відволікати від мети.

Ознака №5: почуття незавершеності після тренування

Після тренування повинно виникнути відчуття завершеності. Наприклад, взяли більшу вагу, ніж вчора, виконали нову асану на йогу. "Я зробив" – така емоція повинна виникнути після тренування. Не виникло подібної думки? Є сенс більше викладатися.

Тренування супроводжуються відчуттям завершеності

Читайте також: Що можна їсти перед тренуванням: експерти назвали 5 ідеальних продуктів