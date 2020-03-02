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5 ознак того, що ваші тренування недостатньо ефективні

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Перегляньте ваш підхід до тренувань - фото 1
Перегляньте ваш підхід до тренувань

Тричі на тиждень ви справно відвідуєте спортзал. Заняття приносять задоволення, а ви думаєте, що отримуєте належний результат. Впевнені? Ми зібрали для вас п'ять ознак того, що ваші тренування недостатньо ефективні.

Отже, на що потрібно звернути увагу тим, хто регулярно навідується до спортзалу?

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Ознака №1: ви не пам'ятаєте, коли захекались на тренуванні

Рівень витривалості у кожної людини різний. Однак ускладнення дихання під час тренування – природний процес. Короткочасні ускладнення дихання вказують на те, що тренування проходять ефективно. Перевірити неефективність можливо іншим способом – спробуйте заговорити і підтримати бесіду під час виконання спортивних вправ. Інтенсивне тренування не дозволить зробити це.

Відсутність ускладненого дихання – ознака, що ви недостатньо стараєтесь - фото 389674
Відсутність ускладненого дихання – ознака, що ви недостатньо стараєтесь

Ознака №2: однакова інтенсивність на всіх тренуваннях

Організм звикає до фізичних навантажень. Повторення однакових дій і вправ перестане приносити належний результат. Зміни в тілі складніше помічати. В такому випадку необхідно спробувати анаеробні тренування. Протягом тривалого часу виконувати подібні тренування не вийде. Однак втома буде наступати швидше: серцево-судинна система не зможе забезпечувати м'язам достатній рівень кисню для створення необхідної кількості енергії. Кардіотренування дозволять зробити заняття ефективнішими.

Ознака №3: ​​багато різнопланових вправ протягом дня

15 кілометрів пробіжки зранку, бокс вдень, а ввечері тренажерний зал із силовими вправами? Подібний підхід до тренувального процесу неефективний. Декілька різнопланових вправ можуть стати причиною виникнення травм. В ідеалі тренувань повинно бути не більше п'яти на тиждень. Якщо не можете жити без кількох занять на день, постарайтеся скласти грамотну програму, щоб вправи доповнювали одна одну.

Чергуйте фізичні навантаження - фото 389675
Чергуйте фізичні навантаження

Ознака №4: ви не захоплені тренувальним процесом

Тренувальний процес повинен займати всі думки і час під час виконання вправ. Якщо в залі ви постійно дивитеся телевізор, перемикаєте музику в плеєрі, мови про ефективність бути не може. Музика під час тренування важлива, але це не повинно займати всі думки, щоб не відволікати від мети.

Ознака №5: почуття незавершеності після тренування

Після тренування повинно виникнути відчуття завершеності. Наприклад, взяли більшу вагу, ніж вчора, виконали нову асану на йогу. "Я зробив" – така емоція повинна виникнути після тренування. Не виникло подібної думки? Є сенс більше викладатися.

Тренування супроводжуються відчуттям завершеності - фото 389677
Тренування супроводжуються відчуттям завершеності

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Джерело: Med2
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