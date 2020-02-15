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Що можна їсти перед тренуванням: експерти назвали 5 ідеальних продуктів
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Ніхто не сперечатиметься з тим фактом, що перед відвідуванням спортзалу потрібно попоїсти. Втім, важливо не перевантажувати свій організм, адже з переповненим животом займатися спортом надто проблематично. Розповідаємо, чим слід підкріпитися перед тренуванням.
Експерти наголошують на тому, що їжа, яку ви вживаєте перед тренуваннями, не повинна бути надто важкою. Пам'ятайте про те, що ви їсте, аби поповнити запаси енергії, а не для того, щоб організм витрачав її на перетравлення зайвого. Отже, що можна їсти перед тренуваннями?
І ще: Продукти, яких слід уникати після тренувань
Кокосова вода. Склянка кокосової води освіжає та зменшує апетит. Вона насичена добре розчинними вуглеводами, а також електролітами на кшталт калію.
Фруктові смузі. Коли час занять спортом наближається, постарайтеся їсти якомога менше твердої їжі. Половинку банана, жменю ягід, дві столові ложки протеїнової суміші, кілька листочків капусти калі і кілька чашок кокосової води додайте в блендер, аби приготувати корисний і ситний фруктовий смузі.
Тост з яйцем і авокадо. Авокадо відомий своєю поживною цінністю. Кілька скибочок фрукта покладіть на тост, а зверху додайте яйце, зварене накруто. Це забезпечить організм додатковою порцією білка.
Свіжа полуниця з сиром. Сир подарує більше жиру, необхідного для почуття ситості. При цьому він не навантажує шлунок і кишківник, і тяжкості в животі у спортзалі не буде.
Шоколадне молоко. Можна вживати до і після тренувань. Ідеальне поєднання вуглеводів і білків, яке відновлює м'язи після дрібних травм, викликаних силовими тренуваннями.
І не забувайте слухати під час тренувань хіти, перевірені часом на Радіо МАКСИМУМ!
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