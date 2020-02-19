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Скільки калорій потрібно вживати чоловікам: простий розрахунок

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Розрахуйте свою добову потребу у калоріях - фото 1
Розрахуйте свою добову потребу у калоріях

Потребу в калоріях можна приблизно розрахувати за допомогою формул. Німецький професор розповідає, як легко зробити це в повсякденному житті.

Більшість чоловіків не уявляють реальних потреб у калоріях, не розуміють як розрахувати. У результаті, вони їдять або надто багато або недостатньо. Кожен з варіантів може мати свій вплив на здоров'я.

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Існує емпіричне правило, яке чоловіки можуть використовувати. Це: 1,1 х 24 х нормальну вагу. Нормальна вага визначається так: ріст мінус 100.

Ця формула описує тільки мінімальні вимоги до тіла, – каже професор Інго Фробосе. – Це відомо як основний обмін.

У чоловіка вагою 80 кілограмів (зростом не нижче 1,80 метра) базова швидкість метаболізму становить близько 2100 калорій відповідно до цієї формули. Те, наскільки висока потреба в додатковій енергії, завжди залежить від того, наскільки ви активні, а також від кількості м'язової маси.

Ця формула дозволить вирахувати оптимальну кількість калорій - фото 387062
Ця формула дозволить вирахувати оптимальну кількість калорій

У середньому ви можете додати від 20 до 30 відсотків до базового рівня метаболізму, – каже Фробосе.

Як збільшити споживання калорій

Ключем до спалювання більшої кількості калорій є фізичне навантаження. Потреба в калоріях вища, особливо якщо у вас багато м'язової маси.

М'язи – режим "турбо" для спожитих калорій, – говорить експерт.

Він рекомендує регулярні силові тренування для збільшення м'язової маси в організмі. Заняттями на витривалість не слід нехтувати: це призводить до збільшення кількості мітохондрій. Вони працюють як "електростанції" у клітинах, спалюють калорії.

Ще одним будівельним матеріалом є усвідомлена дієта. Важлива і кількість їжі, і її якість, і перерви між прийомами. Нема потреби переходити на інтервальне голодування.

"Достатньо не їсти протягом чотирьох-шести годин між прийомами їжі. Цієї фазу відпочинку потрібно строго дотримуватися".

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Джерело: GQ
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