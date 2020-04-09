5 нових книг зарубіжної прози, які ви прочитаєте на одному подиху

Усі книжки цього огляду вперше видаються українською, утім їхня проблематика – немов бездоганна класика, автори якої віддавна знайомі нам. А все тому, що хоч би в які часи і в яких країнах мешкали герої, життя робить їх персонажами однієї великої людської історії.

Все разом – це цікаве і захопливе чтиво, яке не залишить байдужим та обов'язково розважить крутими сюжетами, закрученою інтригою і тонким психологізмом.

"Турист мимоволі", Енн Тайлер

(Х.: Фабула, 2020)

Починається цей кумедний роман, що нагадує одночасно Джерома Клапку Джерома і Марка Твена, зі сцени, яка, здавалося б, усе пояснює: подружжя повертається з відпустки. "З вигляду можна було подумати, ніби вони поверталися з двох геть різних поїздок, – милується ними авторка. -– Сара засмагла, а Мейкон – ні". А все тому, що Мейкон Лірі, головний герой роману – неймовірний педант і прихильник "системи" майже в усьому. Він ненавидить подорожувати, але заробляє на життя написанням путівників.

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Через рік після трагічної загибелі сина-підлітка дружина пропонує Мейкону розлучитися. Саме з цього моменту у героя розпочинається абсолютно нове життя. Він як слід роздивиться своїх родичів, зустріне жінку, яка зачепить його за живе. "Він не міг не захоплюватися нею. Чи завжди вона була така бойова? Одного вечора він пішов з нею за покупками пізніше, ніж зазвичай, і коли вони перетинали темний провулок, із підворітні виступив хлопець. – Віддавай усе, що у тебе в гаманці, – сказав він Мюрієль".

Мейкон розгубився: хлопець був ще майже дитиною. Він завмер, притискаючи до себе торбу з покупками. Але Мюрієль відповіла: – Чорта з два! – смикнула гаманець за ручку і заїхала хлопцю в щелепу. Тож не дивно, що герой врешті-решт зробить дуже важливий вибір, що визначить його майбутнє. І все це буде схоже на подорож, від якої наш "турист мимоволі" чи не вперше отримає справжнє задоволення.

"Саме час знову запалити зірки", Віржіні Ґрімальді

(Л.: Видавництво Старого Лева, 2020)

Героїня цієї історії – давно розлучена, заклопотана і втомлена від життя офіціантка, в якої стільки боргів, що, здається, з них неможливо виплутатися. Звісно, начальство нічому не зарадить.

"Він усміхнувся. Я скористалася ситуацією, – згадує героїня зустріч з власником закладу. – Тоні, я втомилася. Мені скоро сорок, я вже не можу працювати в такому ритмі. Було б і справді непогано, якби ти найняв ще когось. – Знаю, знаю, ти вже казала. Подивлюся, що тут можна вдіяти. Він схопив телефон і набрав свою коханку Естель, щоб повідомити, як йому закортіло цієї миті опинитися в її трусиках. Я зробила висновок, що нашу розмову завершено". Крім того, у героїні родина, дві дочки і купа проблем.

Тож не дивно, що рішення вибратися у тривалу подорож – найкраще рішення у момент найбільшої життєвої скрути. Таким чином, три жінки вирушають у тривалу подорож, що змінила їх усіх. І вони долають шлях від цілковитого нерозуміння й відчуженості до справжньої близькості.

"Розшифровка", Кейт Аткінсон

(К.: Наш Формат, 2020)

На початку цього роману з героїнею стається біда, і саме від цього моменту починається її розповідь про життя у складні часи. "– Міс Армстронт? Міс Армстронг, ви мене чуєте? Чує, а ось відповісти, здається, таки не може. Ушкодження серйозні. Вона вся переламана. Її збила машина. Сама винна – так довго прожила за кордоном, що задумалася й поглянула не в той бік, перш ніж переходити Вігмор-стрит у літніх сутінках".

Тож під час Другої світової війни 18-річна Джульєтта Армстронґ вступає до шпигунських лав, узявши до рук потужну зброю — друкарську машинку. Розшифровуючи розмови британських розвідників і фашистських прибічників, головна героїня стає частиною злочинів, державних таємниць і заплутаних обманів. Але й у мирному житті вже зрілу міс Армстронґ переслідує таємниче минуле, де, здавалося б, безперечні істини розбиваються об нові факти, а їй доводиться розплачуватися за необережні вчинки молодості.

У цьому детективному романі Кейт Аткінсон знову дає нам почути сильний жіночий голос у буремну воєнну добу. Авторка блискуче відтворює історичні події, переплітаючи їх з вигадками та переносячи читачів у ті часи.

"Карі Мора", Томас Гарріс

(Х.: Vivat, 2020)

За сюжетом цього роману, убивця та продавець "живого товару" Ганс Петер Шнайдер дізнається про золото в будинку наркобарона Пабло Ескобара, яке після смерті господаря лишилося нічийним. Злочинець має ідеальний план викрадення. Єдина перепона – Карі Мора, наглядачка будинку, колишня біженка, душа якої пошматована болісними спогадами.

Шнайдер одержимий ідеєю заволодіти золотом, тож йому треба вбити цю жінку. Але Карі не така проста, як здається. Її не лякає смертельний двобій зі звіром, бо вона пройшла крізь пекло. Шнайдер гадає, що він єдиний кат у цій моторошній історії, проте завжди є хтось сильніший…

"Двоє чоловіків розмовляють серед ночі. Між ними тисяча шістсот кілометрів. Щоку кожного підсвічує екран мобільного. Вони – дві половинки облич, що розмовляють у темряві. – Хесусе, я дістану його, скажіть тільки, де воно сховане. Дайте мені подробиці. Відповідь губиться в потріскуванні статичної електрики".

"Вілімовський", Мілєнко Єрґович

(К.: Комора, 2020)

Автор цього роману – найвідоміший боснійсько-хорватський письменник – зазвичай заглиблений в історію балканських країн, розповідаючи про польського професора на пенсії Томаша Мєрошевського. Щоб полегшити життя своєму сину, хворому на туберкульоз кісток, вони вирушають з Кракова до захованого в горах готелю на узбережжі Адріатичного моря. Утім зрозуміло, що є сенси, які читач має відшукати за, на перший погляд, простою оповіддю про певну добу і людей у ній.

Власне, про час подій роману. Це 1938 рік, а тому в книжці, хоч і не прямо, але дуже відчутно йдеться про наближення війни. Коли професор із сином, його вчителем, гувернанткою та ще кількома помічника з'являються у невеликих гірських селах, їхню делегацію сприймають як супровід диявола – Караджоза. Хабі таке віщує щось хороше? Проте навіть в атмосфері наближення апокаліпсису завжди знайдеться місце коханню: першому дитячому чи вже літньої людини – неважливо.

Ігор Бондар-Терещенко

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