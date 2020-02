5 найкращих саундтреків у кіно за 10 років

Пропонуємо вашій увазі 5 найбільш вдало підібраних саундтреків до фільмів останнього десятиліття!

Одного разу в... Голлівуді

Ода Квентіна Тарантіно старому Голлівуду прекрасна і гірка. Для створення відповідної атмосфери 1960-х років режисер використовує композицію групи The Traits і Roy Head "Treat Her Right".

Голос вулиць

Фільм "Голос вулиць" розповідає історію тріумфу і падіння хіп-хоп-групи N.W.A., що складається з Eazy-E, Dr. Dre і Ice Cube.

Вартові Галактики

Випущений у 2014 році фільм "Вартові галактики" обзавівся величезною базою фанатів. Чималу роль в цьому зіграли музичні записи, які головний герой фільму постійно слухає.

Джанґо вільний

Квентін Тарантіно має чудове чуття у виборі відповідного музичного супроводу до своїх незвичайних фільмів. У "Джанґо вільний" використано музику різних жанрів, що ще більше відсилає фільм до жанру спагеті-вестерн.

Королівство повного місяця

Переповнений пригодами, любов'ю і повстанням, фільм Веса Андерсона "Королівство повного місяця" має все, щоб змусити вас співпереживати головним героям. Для того, щоб підтримати дитячу і безневинну історію, у фільмі представлені кілька композицій від Benjamin Britten.

