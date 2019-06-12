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5 ідей, як провести вихідні влітку
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Літом удвічі більше хочеться якось відпочити і в рази менше хочеться займатись чимось робочим та складним. Але на допомогу приходять вихідні, які треба використати максимально весело! Зібрали кілька класних ідей, як провести літній вікенд.
Спека посилюється, а просидіти всі вихідні вдома – не надто велике задоволення, особливо, якщо у вас немає кондиціонера чи хоча б вентилятора. Тому готуйте гарний настрій, вмикайте улюблені хіти на Радіо МАКСИМУМ та дізнавайтесь, як весело провести суботу і неділю, щоб потім не шкодувати.
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Пікнік з друзями
Ідеальний варіант для відпочинку на природі, рухливих ігор та смаколиків. Якщо ви думали, що сезон пікніків припадає лише на травень, то у нас є гарні новини :) До того ж, пікнік – це серйозна витівка, тому до нього варто підготуватись, щоб отримати максимальну кількість задоволення. Про найважливіші правила такого виду розваг читайте тут. Не забудьте також прихопити з собою м'яч, фрісбі чи навіть настільні ігри, а також спрей від комарів та засоби для дезінфекції.
Особливу увагу варто приділити меню та смаколикам. Про найкращі ідеї для їжі на пікнік дізнавайтесь тут.
День дослідника
Це ідея підійде і для тих, хто хоче провести вихідні наодинці, і для тих, хто з друзями обожнює багато ходити. Влаштуйте день дослідника у рідному місті, адже ви напевно не знаєте всі куточків та незвичайних місць, які є. Приготуйте запаси води, зарядіть смартфони на випадок появи гарних кадрів та потурбуйтесь про гарний настрій. Можна наперед підготувати план дослідження, підшукавши у мережі цікаві локації, а також вигадати своєрідний квест.
Кіномарафон
Якщо варіант виходу з дому у спеку вас не надихає, то чому б не провести день (а може і ніч) з улюбленими акторками? Влаштуйте кіномарафон по частинах стрічок, чи за акторським складом, чи просто за жанром. Якщо з фільмами стосунки складаються не надто, то можна нарешті взятись за серіал, який давно відкладали через брак часу.
Але не варто забувати про те, що потрібно правильно підготуватись до марафону, заготувавши смаколики та потурбувавшись, що вас ніхто не турбуватиме.
Нові знання, нові враження
Давно не могли наважитись на щось чи бракувало часу і енергії на отримання нових знань? Поцікавтесь подіями на вихідних у вашому місті. Можливо, нарешті приїде відомий театр чи гурт, або ж профі у своїх справі вирішить поділитись таємницями на майстер-класі? Нові враження – це завжди гарна ідея, а також розширення власної зони комфорту.
Просто відпочиньте
Йдеться не про лежання на диванні упродовж цілого дня, а про реальне відновлення балансу сил. Нарешті можна спокійно виспатись, потурбуватись про правильний раціон на день, а також позбутись речей, які дратують чи давно не на своєму місці. Перетворіть свій дім у зону комфорту, але без фанатизму. Адже масштабне прибирання доволі складно назвати відпочинком для душі і тіла. Тому сконцентруйтесь на тому, що справді приносить задоволення і робіть це.
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