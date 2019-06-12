Як просто перетворитися з сови на жайворонка

Обідати треба завжди в один і той самий час / kubashi

З'ясувалося, що добові ритми людей-сов, які звикли пізно лягати і вставати, можна перебудувати на ритм жайворонків за допомогою сніданків.

Вчені стверджують, що така зміна можлива без використання ліків: налаштуватися на нову хвилю людям допомагають ранні сніданки.

І ще: Як пережити спеку: прості та дієві поради

Що саме рекомендують експерти?

Прокидатися при максимальному освітленні на дві-три години раніше, ніж зазвичай. Снідати незабаром після пробудження. Обідати завжди в один і той самий час. Вечеряти не пізніше сьомої. При цьому підтримка нового режиму має здійснюватися як в будні, так і на вихідні дні.

Такий спосіб перебудови добових ритмів перевірили експериментально. Результати виявилися несподіваними: люди заявили, що у них підвищилася активність в ранкові години, а пік активності спостерігався вже не ввечері, а вдень.

Як прокидатися раніше

Читайте також: Які продукти не варто брати з собою на пікнік