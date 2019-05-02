Пікнік здорової людини: 5 правил, які треба знати кожному

В Україні стартує сезон пікніків та розваг на природі, під час яких також не варто забувати про безпеку. У Мінздоров'я нагадали про 5 правил відпочинку на вулиці.

МОЗ продовжує ділитись актуальною та корисною інформацією для українців на своїй сторінці в соцмережі Facebook. Цього разу медики нагадали про правила безпеки відпочинку на природі під час пікніків.

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"Плануєте відпочинок? Подбайте про безпеку і правильно виберіть місце для пікніка. Передусім – впевніться, що убезпечили себе від іксодових кліщів, гадюк і небезпечних наслідків відпочинку попередньої компанії", – йдеться у повідомленні.

Поради для пікніка:

Обирайте приталений одяг і з довгими рукавами, щоб уникнути атаки кліщів. До того ж, краще обирати світле вбрання, на якому буде помітно павукоподібних.

Користуйтесь захистом від кліщів, наприклад, спеціальними засобами для їх відлякування. Уважно ознайомтесь з інструкцією.

Не розпалюйте вогонь на вугіллі з попереднього вогню. Річ у тому, що люди часто спалюють не лише дерево, а й пластиковий посуд, щоб не прибирати його. Це перетворює вугілля у небезпечну зброю. Найкращим варіантом є мангал без попелу. Після пікніків перевірте, чи добре погасили полум'я.

Перевірте місце для відпочинку, щоб уникнути укусів змій. Достатньо пошарудіти палицею довкола, щоб відлякати гадюк. Якщо ж ви побачили змію, то краще не робіть різких рухів. Медики наголошують, що вони, зазвичай, не помічають тих, хто не рухається, а також не нападають першими.

Після пікніка варто оглянути все і всіх, що і кого брати на відпочинок, щоб перевірити, чи немає кліщів. Вдома переодягніться та ретельно огляньте одяг, а також речі, які принесли з пікніків.

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