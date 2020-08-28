Як перетворити поразку на перемогу: 5 книг з незвичними лайфхаками

Автори цих книжок дають поради на всі випадки життя – від сходження на Еверест до складання маркетингового плану і меню світових диктаторів. Але головне те, що нам пропонують лайфхаки, засновані на досвіді, а не на теорії, і зокрема детальний план з досягнення успіху.

"Підкори свій Еверест. Як поразку перетворити на перемогу", Тетяна Яловчак

(Наш Формат, 2020)

Фото: Наш Формат

Авторка цієї книжки продала квартиру, щоб стати першою українкою, яка піднялася на Еверест. Та за крок до перемоги вона не стала влаштовувати перегони з конкуренткою, бо гора і так забрала багато життів. Утім, наша героїня не здалася і таки дійшла до вершини. А через рік стала першою українкою-рекордсменкою, яка підкорила найвищі точки всіх континентів.

У книжці авторка розповідає про важке дитинство в маленькому шахтарському містечку, любов до спорту та прагнення бути попереду, що переросло в бажання постійно здобувати нові перемоги. Ви дізнаєтеся, яка справжня ціна Евересту: що відбувається з тілом на висоті більш ніж 8000 м, як вижити 40 днів в експедиції за мінусових температур і не спати 72 години. Авторка з гумором розповідає про труднощі на своєму шляху, а також подає найголовніше правило підкорення вершини – залишитися живим.

"Незламність. Як закласти міцний фундамент спокою, сили та щастя", Рік Генсон, Форрест Генсон

(К.: КМ-Букс, 2019)

Фото: KM-Букс

Цей практичний посібник доктора філософії, психолога, старшого наукового співробітника Наукового центру Greater Good Science Center у Берклі містить конкретні правила, практичний досвід, особисті приклади автора, ефективні способи взаємодії з іншими людьми – відновлення та поглиблення важливих стосунків. Підхід доктора Генсона базується на науці про позитивну нейропластичність. Він пояснює, як подолати негативність мозку, звільнити хворобливі думки і почуття, і замінити їх на співчуття, тверезу самооцінку, радість і внутрішню гармонію та спокій.

У своїй книзі, за допомогою свого фірмового стилю подачі матеріалу – суміші неврології та позитивної психології – він показує нам, як розробити дванадцять життєвих внутрішніх сил, закріплених у вашій нервовій системі. Тоді незалежно від того, як і куди кидатиме вас життя, ви завжди будете відчувати себе менш напруженими та впевнено шукати можливості, залишатися при цьому спокійними і зосередженими перед обличчям проблем.

"Як скласти маркетинговий план", Джон Вествуд

(Х.: Фабула, 2020)

Ця книжка – посібник для кожного, хто працює у сфері бізнесу та планує започатковувати власну справу. Вона вирізняється з-поміж інших своєю практичністю і містить рівно стільки теорії, скільки необхідно, аби зрозуміти сам процес планування. Загалом ця настільна книжка є універсальною для кожного: якщо ви лише амбітний початківець, обов'язково прочитайте її, щоб крок за крок правильно вибудувати власну маркетингову стратегію, якщо ж уже досвідчений бізнесмен – аби успішно закріпити позицію на ринку.

У книжці подані вичерпні пояснення головних понять ринкового середовища, проілюстровано етапи побудови маркетингового плану та особливості маркетингової стратегії. Автор також не оминає важливих питань бізнесу онлайн, реклами та просування продукту. Вже давно планували показати ваш бізнес-проект світові через акаунт у мережі Інстаграм? Будь ласка! Джон Вествуд розповість, як цього досягти.

Прописуючи такі важливі речі, автор все ж не прагне перетворити книжку на підручник з економіки: читати "Як скласти маркетинговий план" цікаво і зрозуміло, тому вона підійде вам, навіть якщо ви досі не мали справ зі складними економічними термінами.

"Досягнення максимуму. 12 принципів", Брайан Трейсі

(Х.: Клуб Сімейного Дозвілля, 2020)

Фото: bookclub

Усі, хто прочитав і радять цю книжку, погоджуються в одному: вона – це реальний шлях до успіху, причому те, як швидко він прийде, залежить від нашого з вами бажання. Насправді автор цієї книжки пропонує план успіху, що заснований на досвіді, а не на теорії, тож серед його порад – детальний план з досягнення успіху, звершення, збільшення прибутку, швидкого кар’єрного просування та кращих результатів у кожній сфері вашого життя.

"У цій книжці я покажу вам, як натиснути на прискорювач власного життя та досягти поставлених цілей швидше, ніж ви могли мріяти, – обіцяє автор. – Поділюся з вами низкою практичних перевірених методів, які працюють для кожного, хто їх використовує, і дам найпотужніші та найпопулярніші інструменти й методи для особистого і кар’єрного успіху, що їх колись вигадали, а також стратегії, які використовують усі успішні люди в кожній сфері. Приєднуйтеся до мене в подорожі, під час якої ви відкриєте та дослідите величезні незвідані області власного потенціалу. Вирішіть сьогодні створити власне майбутнє".

"Як нагодувати диктатора", Вітольд Шабловський

(Л.: Видавництво Старого Лева, 2020)

Фото: starylev

У цій книжці зібрані історії життя п’ятьох найкривавіших диктаторів ХХ століття — Саддама Хусейна, Іді Аміна, Енвера Ходжі, Фіделя Кастро та Пола Пота — у спогадах їхніх кухарів. Журналістська мандрівка відомого польського репортера Вітольда Шабловського чотирма континентами та п’ятьма країнами (Уґандою, Кубою, Іраком, Албанією та Камбоджею) відкриває завісу перед життям тиранів, яке було приховане від загалу. Що їв Пол Пот, поки кілька мільйонів камбоджійців помирали від голоду? Чи правда, що Іді Амін куштував людську плоть? І чому Фідель Кастро був одержимий коровою Убре Бланка, яка стала символом кубинської Революції? Це не кулінарна книжка, хоча деякі рецепти ви тут знайдете. Це спогади з перших уст про життя, сповнене страху, любові й ненависті під тиранією.

Ігор Бондар-Терещенко

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