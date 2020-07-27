4 міфи про сонцезахисні креми, в які слід перестати вірити

Влітку, коли активність сонця на піку, важливо пам'ятати про захист шкіри. Якщо ви не постійно перебуваєте в тіні і не завжди носите одяг з довгим рукавом і крислатий капелюх, то бажано користуватися сонцезахисним кремом. Це стандартна рекомендація, яку підтримують онкологи всіх країн.

Спробуймо разом із вами зруйнувати найпоширеніші міфи, пов'язані з використанням сонцезахисних кремів.

Це цікаво: Як доглядати за шкірою обличчя влітку

Це погано для кісток

Дехто може хвилюватися, що захист від ультрафіолету радикально знизить вироблення вітаміну D. Теоретично, у першу чергу, це повинно було б позначитися на здоров'ї кісток.

Потрібно знати, що влітку ми зазвичай отримуємо значно більше сонячного випромінювання, ніж потрібно для вироблення достатньої кількості вітаміну D. Для цього потрібна приблизно третина дози, що викликає сонячний опік (менше, ніж потрібно для засмаги). Дослідження показали, що у людей, які користуються сонцезахисним кремом, вітамін D виробляється добре. Тож переживати за здоров'я своїх кісток не слід, а от за стан шкіри – вартувало б.

Сонцезахисний крем не впливає на здоров'я ваших кісток

Сонцезахисні креми токсичні

Токсичність косметичних виробів може залежати від того, як добре регулюється їх ринок у конкретній країні. Їх слід купувати в аптеках, вибираючи добре відомі марки.

Є дані про те, що компоненти сонцезахисних кремів, які можуть впливати на роботу гормонів, здатні потрапляти в кров. Але в дослідженні, що показало це, використовувалися дози крему, які люди не наносять на себе в реальному житті. Тому сьогодні про негативний вплив крему на гормони судити складно.

У крові людей, які інтенсивно використовують сонцезахисний крем, виявляли й інші його складові (наприклад, авобензон, оксибензон і інші). Але зараз невідомо, чи шкідливо це для здоров'я. Американське Управління з контролю за продуктами харчування і лікарськими засобами вважає, що це не повинно бути аргументом проти застосування крему.

Сонцезахисні креми не допоможуть, якщо в родині хтось хворів на рак шкіри

Генетичні чинники дійсно можуть відігравати роль у розвитку меланоми. Сімейна історія може збільшувати ризик раку шкіри, але сонячне випромінювання – додатковий фактор ризику. Відомо, що сонцезахисний крем знижує ймовірність меланоми і у людей з меланомою у сімейному анамнезі.

Сонцезахисний крем знижує ризик розвитку меланоми

Починаючи з середнього віку вже пізно використовувати сонцезахисний крем

Деякі дослідження показують, що сонячні опіки у молодому віці сильніше впливають на ризик меланоми і базальноклітинної карциноми шкіри, ніж у подальшому житті. Але крем повинен захистити від подальшого збільшення ймовірності появи цих пухлин. Крім того, для плоскоклітинного раку такої вікової залежності не виявлено. Також відомо, що у віці після 40 років сонцезахисний крем знижує ризик появи передракових уражень шкіри – актинічного кератозу.

Якщо ви придбаєте сонцезахисний крем в аптеці, не зловживатимете його кількістю та намагатиметесь не "засмажуватися" цілими днями на сонці, то й переживати вам немає за що. Бережіть себе та будьте здоровими!

Читайте також: Найпопулярніша помилка у догляді за волоссям