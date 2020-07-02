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Як доглядати за шкірою обличчя влітку

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Як доглядати за шкірою обличчя влітку - фото 1

Ніхто не застрахований від старіння, але його можна відтермінувати, якщо стежити за стилем життя і доглядати за шкірою. У різні пори року важливо пам'ятати про це, але влітку турбота про обличчя має бути ще серйознішою.

У будь-який сезон косметологи радять захищати шкіру від таких факторів, як пил, міське повітря, а також сонячне випромінювання. Влітку вони ще сильніше впливають на стан лиця, тому важливо пам'ятати про прості, але важливі правила захисту.

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Перш за все варто враховувати особливості шкіри та знати, що влітку у більшості людей вона стає жирнішою, аніж взимку. Тому краще уникати жирних засобів, але пам'ятати про зволоження. Для тих, хто має проблемну шкіру, потрібно уникати комедогенної косметики, яка викликає закоркування пор та погіршує ситуацію. Зважаючи на те, що забруднення, пил та піт і так посилюється розмноження бактерій, це дуже важлива порада.

Догляд за шкірою лиця влітку - фото 413526
Догляд за шкірою лиця влітку

Обов'язково влітку не ігнорувати термальну воду, сонцезахисні засоби та матуючі серветки. Що ж до макіяжу, то його можна носити, не забуваючи, що від спеки навіть ідеальне обличчя може "поплисти".

А от пілінги, скрабування та різні жорсткі косметичні процедури краще перенести на менш спекотний період.

Догляд за шкірою лиця влітку - фото 413527
Догляд за шкірою лиця влітку

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Джерело: newsyou.info
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