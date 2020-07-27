Найпопулярніша помилка у догляді за волоссям

Сьогодні в мережі можна знайти чимало інформації про догляд з шевелюрою, однак досі чимало жінок і чоловіків припускаються цієї помилки. Що не можна робити з волоссям – читайте далі.

Експерти розповіли, що навіть використання найкращих засобів для волосся і регулярний похід у салон краси не може принести чудових результатів, якщо продовжувати робити цю популярну помилку.

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Для красивої шевелюри варто звертати увагу навіть на такі дрібниці, як миття голови. Річ у тому, що чимало людей не знають, як правильно це робити. Особливо, коли йдеться про рушник.

Виявилось, що після миття шевелюри дівчата часто закручують рушник на голові та ходять так доволі довго, займаючись іншими справами. Але річ у тому, що навіть найм'якші рушнички швидко позбавляють волосся вологи, роблячи його сухим, ламким та тьмяним.

Тому не можна тримати волосся у рушнику більше кількох хвилин. Звісно ж, через це процес сушки може бути довшим, але волосся не втратить свій вигляд.

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