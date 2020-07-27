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Найпопулярніша помилка у догляді за волоссям

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Помилка у догляді за волосся - фото 1
Помилка у догляді за волосся

Сьогодні в мережі можна знайти чимало інформації про догляд з шевелюрою, однак досі чимало жінок і чоловіків припускаються цієї помилки. Що не можна робити з волоссям – читайте далі.

Експерти розповіли, що навіть використання найкращих засобів для волосся і регулярний похід у салон краси не може принести чудових результатів, якщо продовжувати робити цю популярну помилку.

І ще: Як підстригти волосся в домашніх умовах: пам'ятка для чоловіків

Для красивої шевелюри варто звертати увагу навіть на такі дрібниці, як миття голови. Річ у тому, що чимало людей не знають, як правильно це робити. Особливо, коли йдеться про рушник.

Найпопулярніша помилка у догляді за волоссям - фото 417651

Виявилось, що після миття шевелюри дівчата часто закручують рушник на голові та ходять так доволі довго, займаючись іншими справами. Але річ у тому, що навіть найм'якші рушнички швидко позбавляють волосся вологи, роблячи його сухим, ламким та тьмяним.

Тому не можна тримати волосся у рушнику більше кількох хвилин. Звісно ж, через це процес сушки може бути довшим, але волосся не втратить свій вигляд.

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Джерело: cosmo
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