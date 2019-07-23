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30 хвилин на день: сім вагомих причин читати щодня
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Якщо ви завжди знаходите кілька вагомих причин не братися до читання, то у нас є сім вагомих причин займатися цим приємним і корисним заняттям. До слова, воно не лише позитивно впливає на рівень словникового запасу, а й покращує сон. Ловіть СІМ вагомих причин приділяти читанню хоч 30 хвилин на день.
Уповільнюється старіння мозку
Згідно з дослідженням учених з Університету Клівленда, якщо ви не читаєте зараз, з великою ймовірністю втратите пам'ять у старості. Без регулярної активності нейронні зв'язки в мозку послаблюються – ви починаєте повільніше міркувати та гірше думати. Книги та статті тренують мозок, а також допомагають цього уникнути. Крім того, щоденне читання не дає розвинутися деменції і хворобі Альцгеймера.
Актуально: Від 1 до 100: книги, які потрібно прочитати у різному віці (Частина 1)
Ви розслабляєтесь після роботи
Цікава історія або захоплююча наукова стаття допомагають хоча б на якийсь час забути про складний день на роботі, труднощі в особистому житті або інші проблеми. Вчені з Сассекса довели: читання – найкращий спосіб швидко впоратися зі стресом. Усього 6 хвилин в компанії гарної книги знижують напругу на 68%: ритм серця сповільнюється, а м'язи розслабляються. Інші заспокійливі заняття не такі ефективні: прослуховування музики зменшує стрес на 61%, прогулянка – на 42%, відеоігри – на 21%. Насправді ж, можете комбінувати прогулянку з читанням або прослуховування улюблених композицій із ласуванням новинкою літератури.
Розширюєте словниковий запас
Під час читання активізується ліва скронева частка головного мозку. Вона відповідає за сприйнятливість до мов. Так що чим більше якісної літератури ви споживаєте, тим грамотнішими стаєте.
До того ж читання збільшує словниковий запас. Нові слова з книг ви мимоволі будете використовувати під час повсякденних розмов. Багата мова змінить уявлення про вас у оточуючих і поліпшить самооцінку.
Почнете думати швидше
Чим частіше ви берете до рук книгу або журнал, тим швидше інформація відкладається в мозку, а пам'ять покращується. Читання зміцнює старі зв'язки між нейронами та створює нові. Відбувається це через те, що деталей в книзі багато: історія кожного персонажа, їх мотивація, основна та додаткові сюжетні лінії – все це потрібно запам'ятати.
Навчитеся аналізувати та фокусуватися
Під час читання ви не просто поглинаєте інформацію, але ще й оцінюєте її. Сподобалася вам історія чи ні, хороший стиль у автора або не дуже, адекватно або дивно з'являлися нові персонажі. Вдумливе читання розвиває аналітичні здібності.
Уміння мислити критично знадобиться у реальному житті, наприклад щоб прийняти рішення у складній ситуації або закінчити непростий проект на роботі чи навчанні.
Розвинути аналітичні здібності допоможуть детективні романи чи оповідання: читайте та намагайтеся розкрити злочин до того, як це зробить автор.
Читання також допомагає навчитися концентруватися. Щоб прочитати роман, потрібно зосередитися на одній історії і направляти всю свою увагу до книги. Цей навик відмінно згодиться в професійному житті: не будете відволікатися на дрібниці і почнете швидше справлятися із завданнями.
Поліпшите сон
Перед сном потрібно розслабитися та забути про складний день. Зробити це допомагають щоденні заспокійливі ритуали. Одним з них може бути читання. Книга перед сном допомагає зібратися і зупинити потік непотрібних роздумів і спогадів.
Вивчите іноземну мову
Читати книги або статті іноземною мовою корисно для її вивчення. Ви і розширите словниковий запас, і відпрацюєте правила граматики, і зрозумієте принципи вживання слів.
До того ж читати книги в оригіналі крутіше. Ви побачите реальний авторський стиль письменника і зможете зрозуміти, що він хотів сказати насправді: іноді під час перекладу зміст тексту змінюється.
Маємо надію, що переконали вас цього вечора відкласти гаджети, аби насолодитися улюбленим чтивом.
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