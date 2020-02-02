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3 лютого 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 3 лютого, віряни вшановують День пам'яті преподобного Максима Грека. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 3 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем віряни сьогодні вшановують День пам'яті преподобного Максима Грека.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У понеділок, 3 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Блажей, Блажея, Целерин, Целерина, Іполіт, Іполіта, Гнат, Іван, Клавдія, Максим, Офелія, Оскар, Стефан, Телімена, Лаврентій, Анастасій, Валеріан, Євген, Агнія, Феодосій, Ганна. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1815 — у Швейцарії засновано першу у світі фабрику з виробництва твердого сиру.
- 1858 — запущено перший трамвай у Гавані, Куба.
- 1863 — у місцевій газеті містечка Вірджинія (штат Невада) опубліковано гумористичне оповідання 27-літнього журналіста Семюеля Ленгхорна Клеменса, підписане псевдонімом Марк Твен.
- 1867 — Муцухіто став імператором Японії (імператор Мейдзі).
- 1894 — у США спустили на воду перший вітрильник зі сталевим корпусом.
- 1926 — у Чехословаччині чеська мова стала офіційною мовою країни.
- 1954 — мешканці Сіднея зустрічали в порту британську королеву Єлизавету II. Британський монарх вперше ступив на австралійську землю.
- 1961 — Боб Ділан записав у Нью-Йорку перші пісні у власному виконанні.
- 1962 — уряд США запровадив ембарго на торгівлю з Кубою.
- 1968 — Пол Маккартні без участі решти "бітлів" записав пісню "Lady Madonna".
- 1972 — початок XI зимових Олімпійських ігор у японському Саппоро.
- 1986 — Папа римський Іван Павло II зустрівся в Калькутті з матір'ю Терезою.
- 1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Туреччиною.
- 1994 — президент США Білл Клінтон скасував економічне ембарго щодо комуністичного В'єтнаму, яке діяло 19 років.
- 1995 — перші військові навчання НАТО на території колишньої НДР.
- 2005 — найдорожча у світі газета вийшла друком в Китаї. Спеціальний випуск "Economic Daily" в місті Шеньчжень був надрукований на золотому папері (вартість одного екземпляра газети становила 8000 доларів США)
- 2008 — Борис Тадич повторно обраний президентом Сербії.
- 2011 — організація "Репортери без кордонів" заявила, що у рейтингу свободи слова "Репортерів без кордонів" Україна за рік президентства Януковича знизилась на 42 позиції та займає 131-е місце — після Іраку
- 2014 — під час Революції гідності в Києві ветерани-афганці та "Правий сектор" провели власні переговори з МВС та СБУ про звільнення заарештованих на підставі ухваленого закону про амністію. Апеляційний суд відпустив іще 8 затриманих на Грушевського. Комендант Євромайдану підтвердив, що майданівці готові звільнити частину вулиці Грушевського, зокрема якщо їхніх побратимів силовики випустять з-під арешту. Вночі у столиці спалахнули 4 автівки.
- 2015 — італійський юрист і політик Серджо Матарелла обраний президентом Італії.
ХТО НАРОДИВСЯ 3 ЛЮТОГО
- 1809 — Фелікс Мендельсон-Бартольді, німецький композиторЮ диригент, автор весільного маршу, піаніст, засновник першої німецької консерваторії (Лейпціг, 1843 рік).
- 1820 — Елізабет Блеквел, перша у світі жінка-лікар.
- 1853 — Геннадій Ладиженський, український маляр.
- 1854 — Сергій Корсаков, психіатр.
- 1859 — Гуґо Юнкерс, німецький авіаконструктор.
- 1864 — Володимир Самійленко, український письменник.
- 1870 — Ада Неґрі, італійська поетеса.
- 1872 — Іван Фомін, архітектор, один із засновників неокласицизму, автор будинку Кабінету Міністрів у Києві.
- 1887 — Ґеорґ Тракль, австрієць, визнаний одним із найкращих поетів XX століття.
- 1889 — Карл Теодор Дреєр, данський кінорежисер-новатор, один з найвизначніших майстрів європейського кіномистецтва.
- 1898 — Алвар Аалто, фінський архітектор (його прізвищем відкриваються всі енциклопедії).
- 1904 — Гео Коляда (справжнє ім'я — Григорій Опанасович), український поет.
- 1909 — Сімона Вейль, французький філософ-містик.
- 1909 — Андре Каятт, французький кінорежисер.
- 1936 — Джеймс Бріджес, американський кінорежисер і сценарист.
- 1938 — Віктор Буоно, американський актор.
- 1939 — Майкл Чіміно, американський кінорежисер.
- 1951 — В'ячеслав Медвідь, український письменник.
- 1974 — Ігор Пелих, український телеведучий, журналіст, продюсер.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Існує повір’я, що якщо 3 лютого за наявності невирішеної проблеми піти до лісу, відшукати там березу, і притулившись до неї розповісти, що турбує, то вже по дорозі додому правильне рішення обов’язково знайдеться.
- Якщо на Максима через хмари видно Місяць – це запорука гарного врожаю.
- Ясна погода 3 лютого – чекай довгих морозів.
- Якщо у цей день подружжя, взявшись за руки, струсить сніг з дерева, що росте у їхньому дворі, то це гарантує їм процвітання і щастя.
- На Максима, 3 лютого, якщо зробиш добру справу, то добро обов’язково тобі повернеться.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не варто сьогодні зловживати шкідливою їжею.
- Не можна позичати предмети побуту.
- Заборонено лихословити сьогодні.
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