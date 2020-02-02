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3 лютого 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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3 лютого 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 1

Сьогодні, 3 лютого, віряни вшановують День пам'яті преподобного Максима Грека. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 3 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем віряни сьогодні вшановують День пам'яті преподобного Максима Грека.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 3 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Блажей, Блажея, Целерин, Целерина, Іполіт, Іполіта, Гнат, Іван, Клавдія, Максим, Офелія, Оскар, Стефан, Телімена, Лаврентій, Анастасій, Валеріан, Євген, Агнія, Феодосій, Ганна. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

3 лютого 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 371541

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • 1815 — у Швейцарії засновано першу у світі фабрику з виробництва твердого сиру.
  • 1858 — запущено перший трамвай у Гавані, Куба.
  • 1863 — у місцевій газеті містечка Вірджинія (штат Невада) опубліковано гумористичне оповідання 27-літнього журналіста Семюеля Ленгхорна Клеменса, підписане псевдонімом Марк Твен.
  • 1867 — Муцухіто став імператором Японії (імператор Мейдзі).
  • 1894 — у США спустили на воду перший вітрильник зі сталевим корпусом.
  • 1926 — у Чехословаччині чеська мова стала офіційною мовою країни.
  • 1954 — мешканці Сіднея зустрічали в порту британську королеву Єлизавету II. Британський монарх вперше ступив на австралійську землю.
  • 1961 — Боб Ділан записав у Нью-Йорку перші пісні у власному виконанні.
  • 1962 — уряд США запровадив ембарго на торгівлю з Кубою.
  • 1968 — Пол Маккартні без участі решти "бітлів" записав пісню "Lady Madonna".
  • 1972 — початок XI зимових Олімпійських ігор у японському Саппоро.
  • 1986 — Папа римський Іван Павло II зустрівся в Калькутті з матір'ю Терезою.
  • 1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Туреччиною.
  • 1994 — президент США Білл Клінтон скасував економічне ембарго щодо комуністичного В'єтнаму, яке діяло 19 років.
  • 1995 — перші військові навчання НАТО на території колишньої НДР.
  • 2005 — найдорожча у світі газета вийшла друком в Китаї. Спеціальний випуск "Economic Daily" в місті Шеньчжень був надрукований на золотому папері (вартість одного екземпляра газети становила 8000 доларів США)
  • 2008 — Борис Тадич повторно обраний президентом Сербії.
  • 2011 — організація "Репортери без кордонів" заявила, що у рейтингу свободи слова "Репортерів без кордонів" Україна за рік президентства Януковича знизилась на 42 позиції та займає 131-е місце — після Іраку
  • 2014 — під час Революції гідності в Києві ветерани-афганці та "Правий сектор" провели власні переговори з МВС та СБУ про звільнення заарештованих на підставі ухваленого закону про амністію. Апеляційний суд відпустив іще 8 затриманих на Грушевського. Комендант Євромайдану підтвердив, що майданівці готові звільнити частину вулиці Грушевського, зокрема якщо їхніх побратимів силовики випустять з-під арешту. Вночі у столиці спалахнули 4 автівки.
  • 2015 — італійський юрист і політик Серджо Матарелла обраний президентом Італії.
Серджо Матарелла - фото 383613
Серджо Матарелла

ХТО НАРОДИВСЯ 3 ЛЮТОГО

  • 1809 — Фелікс Мендельсон-Бартольді, німецький композиторЮ диригент, автор весільного маршу, піаніст, засновник першої німецької консерваторії (Лейпціг, 1843 рік).
  • 1820 — Елізабет Блеквел, перша у світі жінка-лікар.
  • 1853 — Геннадій Ладиженський, український маляр.
  • 1854 — Сергій Корсаков, психіатр.
  • 1859 — Гуґо Юнкерс, німецький авіаконструктор.
  • 1864 — Володимир Самійленко, український письменник.
  • 1870 — Ада Неґрі, італійська поетеса.
  • 1872 — Іван Фомін, архітектор, один із засновників неокласицизму, автор будинку Кабінету Міністрів у Києві.
  • 1887 — Ґеорґ Тракль, австрієць, визнаний одним із найкращих поетів XX століття.
  • 1889 — Карл Теодор Дреєр, данський кінорежисер-новатор, один з найвизначніших майстрів європейського кіномистецтва.
  • 1898 — Алвар Аалто, фінський архітектор (його прізвищем відкриваються всі енциклопедії).
  • 1904 — Гео Коляда (справжнє ім'я — Григорій Опанасович), український поет.
  • 1909 — Сімона Вейль, французький філософ-містик.
  • 1909 — Андре Каятт, французький кінорежисер.
  • 1936 — Джеймс Бріджес, американський кінорежисер і сценарист.
  • 1938 — Віктор Буоно, американський актор.
  • 1939 — Майкл Чіміно, американський кінорежисер.
  • 1951 — В'ячеслав Медвідь, український письменник.
  • 1974 — Ігор Пелих, український телеведучий, журналіст, продюсер.
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Ігор Пелих

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Існує повір’я, що якщо 3 лютого за наявності невирішеної проблеми піти до лісу, відшукати там березу, і притулившись до неї розповісти, що турбує, то вже по дорозі додому правильне рішення обов’язково знайдеться.
  • Якщо на Максима через хмари видно Місяць – це запорука гарного врожаю.
  • Ясна погода 3 лютого – чекай довгих морозів.
  • Якщо у цей день подружжя, взявшись за руки, струсить сніг з дерева, що росте у їхньому дворі, то це гарантує їм процвітання і щастя.
  • На Максима, 3 лютого, якщо зробиш добру справу, то добро обов’язково тобі повернеться.

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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не варто сьогодні зловживати шкідливою їжею.
  • Не можна позичати предмети побуту.
  • Заборонено лихословити сьогодні.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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