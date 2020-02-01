Гороскоп на лютий 2020: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку

Гороскоп на лютий 2020 року прогнозує сприятливі та несприятливі дні для представників усіх знаків Зодіаку. Дізнайтесь, що приготували для вас зірки на цей місяць та які несподіванки вас чекають у другий місяць року!

Зодіакальний гороскоп на лютий чого очікувати у другий місяць 2020 року, щоб знати, які сюрпризи приготував перший місяць 2020 року, вам просто необхідно ознайомитися з нашим традиційним зодіакальним посібником для усіх знаків Зодіаку.

Гороскоп на місяць лютий 2020

Тисніть на знак Зодіаку і дізнавайтеся свій прогноз:

Сприятливі дні: 1, 3, 15, 26

Несприятливі дні: 5, 11, 21, 25

Місяць виправданих надій та захмарного везіння – таким буде лютий для Овна. Ваша відповідальність та професійність не лишиться без уваги керівництва. А підвищення – це лише питання часу. Серед інших приємностей місяця – фінансова стабільність та незалежність. Особисте життя в останній місяць зими буде досить насиченим. Чуттєві зізнання, закохані погляди та абсолютна гармонія Вам гарантовані.

Сприятливі дні: 6, 10, 14, 21

Несприятливі дні: 5, 18, 24, 29

Завершальний місяць зими – чудова можливість для Тельців зробити роботу над помилками і врешті скорегувати власний тайм-менеджмент. Попри складний період у професійному житті, не варто опускати руки. Навпаки, спробуйте зрозуміти, що стало причиною невдач та життєвого хаосу. Усвідомлення проблеми – перший крок до її розв'язання.

Особисте життя у лютому скидатиметься на казку. Утім, втрачати голови не слід. Критично оцінюйте почуте і не дайте себе ошукати.

Сприятливі дні: 4, 16, 20, 29

Несприятливі дні: 8, 11, 25, 28

Цілеспрямованим Близнюкам у лютому доведеться несолодко. Поставивши життя на умовну паузу, ви картатимете себе питанням, чи на часі тривалий відпочинок. Астрологи стверджують – на часі. Не варто хвилюватися за кар'єру. У лютому небесні стихії не прогнозують жодної динаміки, тому можете відпочивати з легким серцем.

За особисте життя Близнюків у лютому потурбується Венера, тож ніжності та щирості точно не бракуватиме.

Сприятливі дні: 1, 7, 16, 25

Несприятливі дні: 3, 10, 21, 29

Визначальний період для цих знаків Зодіаку. Досить говорити про свої бажання, почніть нарешті їх втілювати в життя. Меркурій – ваш заступник у лютому – робитиме все можливе, аби сил для нових починань вистачало сповна. Скористайтеся можливістю змінити власне життя, і від розмов перейдіть до кардинальних дій.

На любовному фронті Раків буде все досить динамічно. Нові знайомства, цікаві зустрічі, неочікувані зізнання вам гарантовані. Проте не варто бачити в цьому слід долі. Усе матиме тимчасовий ефект.

Сприятливі дні: 2, 6, 12, 27

Несприятливі дні: 3, 9, 14, 28

Надскладний місяць прогнозують астрологи Левам. Небесні стихії, ніби змовившись, підкидатимуть купу випробувань. У робочій сфері доведеться активізувати усі зусилля і врешті довести власну професійність, якщо, звісно, бажаєте і далі там працювати. Залагоджувати конфліктні ситуації і вирішувати непосильні на перший погляд завдання у лютому необхідно кожного дня. Тож будьте до цього готовим.

Кардинальних змін в особистому житті астрологи не прогнозують. Просто будьте поруч з тими, кого любите.

Сприятливі дні: 4, 10, 16, 29

Несприятливі дні: 5, 15, 21, 27

Чудовий період, аби відпрацювати власну самостійність. Не варто розраховувати на підтримку сторонніх людей. Вона не буде ефективною у вирішенні нових завдань. Попри хаотичність усіх життєвих сфер, лише ви зможете навести в них лад. Допомагатиме в цьому Сонце – ваш небесний покровитель та захисник. Тож на брак енергії жалітися точно не слід. Не забувайте про відпочинок. Чому б у лютому не втілити давно забуті дитячі мрії? Приміром, піти на балет, записатися на танці або ж почати співати.

Астрологи стримані у висловлюваннях щодо особистого життя Дів. Єдине радять – переглянути ставлення до близьких вам людей.

Сприятливі дні: 1, 7, 12, 22

Несприятливі дні: 9, 19, 26, 29

Акумулювати всі зусилля та правильно розставити пріоритети – саме це доведеться зробити Терезам в останній місяць зими. Проблемна ситуація, яка виникне у робочій сфері, буде нічим іншим, як конфліктом інтересів на ґрунті професійних розбіжностей. Налагоджувати конфлікт за принципом "хто голосніше кричить, того й чують" – не вдасться, адже так ви продемонструєте свою невпевненість та нездатність працювати у стресових ситуаціях. Будьте певні: керівництву це точно не сподобається.

Уразливою стороною у лютому буде особисте життя. Постійні чвари, непорозуміння, безпідставні ревнощі та взаємні звинувачення – це, власне, те, від чого потерпатиме ваш союз.

Сприятливі дні: 1, 6, 10, 27

Несприятливі дні: 3, 8, 16, 29

Позитивний та легкий місяць очікує на Скорпіонів. Для вас відкриється неймовірна кількість можливостей, якими варто скористатися, щоб випробувати свою вдачу. Робоча сфера, як щось потаємне, оберігатиметься Сатурном, тому перейматися робочими питаннями вам доведеться хіба що в межах своїх професійних обов'язків. Якщо ви бажаєте розпочати власну справу саме у лютому, то зірки будуть підтримувати вас у цьому.

На любовному фронті особливих заворушень астрологи не прогнозують. Все буде досить спокійно та стабільно.

Сприятливі дні: 5, 11, 24, 28

Несприятливі дні: 9, 17, 20, 29

Неоднозначний місяць очікує на Стрільців, адже стабільність в роботі затуманюватиметься непорозумінням з боку близьких для вас людей. Весь місяць вам намагатимуться нав'язати полярно інше бачення вашого життя, ніж воно є у вас. Астрологи радять абстрагуватися від подібного і все ж йти до власної цілі, як би складно це робити не було.

На любовному фронті доленосних зустрічей зірки не пророкують, як, власне, і змін у стосунках з коханими.

Сприятливі дні: 1, 9, 18, 29

Несприятливі дні: 5, 15, 20, 22

Якщо ви бажаєте змінити професійну сферу на кращу, то не слід вестися на сумнівні пропозиції і емоційно писати заяву на звільнення. Ризикувати, звісно, варто, але точно не в завершальний місяць зими. Цілком можливо, що хтось вбачає вигоду у вашому звільненні і щосили прагне запевнити у правильності цього рішення. Це підступний обман, який немає нічого спільного з кар'єрним бумом. Принаймні, Вашим.



Стосунки з коханими зазнають впливу Меркурія, саме цим можна пояснити тимчасові непорозуміння та труднощі. Астрологи одноголосно радять не замовчувати проблему, а навпаки – шукати шляхи до розв'язання. Будьте певні: вирішення значно простіше ніж може здаватися.

Сприятливі дні: 6, 12, 23, 29

Несприятливі дні: 1, 16, 21, 25

Випробувальний місяць очікує на Водолія. Представникам цього знаку Зодіаку доведеться докласти неабияких зусиль, щоб втриматись на плаву – не кажучи вже про якусь позитивну динаміку в робочій сфері та особистому житті. Астрологи наполегливо радять у лютому стримувати своє бажання ділитися сокровенним з людьми, які вам не дуже близькі. Невміння бачити людей, яким не варто довіряти, може у лютому зіграти з вами злий жарт. Особливо це стосується тих, хто має власний бізнес або займає керівні посади.

На любовному фронті буде все досить напружено. Нові зустрічі не принесуть очікуваного сімейного щастя, а довготривалі стосунки закінчаться раптово. Однак ситуацію можна кардинально змінити, якщо, звичайно, захотіти.

Сприятливі дні: 5, 10, 21, 27

Несприятливі дні: 2, 15, 23, 29

Радісним та легким буде лютий для Риб. Нічого дивного: в останній місць зими вас оберігатиме від невдач сам Сатурн. У робочій сфері довіряйте власній інтуїції і не робіть вчинків зопалу, як і висновків про когось. Інколи сказане комусь у стані афекту є не завжди вчасним та потрібним. Тож маєте це на увазі.

За особисте життя Риб у лютому відповідальна Венера, тому ніжності та взаєморозуміння у стосунках точно вистачатиме. Самотнім представникам цього знаку Зодіаку сумувати також не доведеться. Хтозна, можливо, другий місяць нового року стане місяцем зустрічі вашого першого кохання.

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